"Borderline", quando la follia genera creatività

Già nel corso del XX secolo, i protagonisti delle avanguardie europee e psichiatri innovatori guardarono con interesse alle forme artistiche sperimentate nelle case di cura per malati mentali, analizzandole come modalità di espressione del proprio “essere nel mondo” o individuando in questa totale indipendenza dai canoni fissati dalla tradizione le sorgenti della creatività.

Fu Paul Klee, durante la prima mostra del movimento artistico del Blaue Reiter nel 1912, a rintracciare le fonti dell’attività artistica nelle culture primitive, nei disegni dei bambini e nelle espressioni artistiche dei malati psichiatrici, categoria poi ribattezzata Art Brut secondo la definizione coniata nel 1945 da Jean Dubuffet.

Se si eccettuano alcuni suoi esponenti quotati, l’Art Brut o “arte dei folli” è un filone spesso relegato in un angolo dalla critica: “folli”, “alienati o “outsider”, questi sono i titoli affibbiati a chi rifiuta ogni convenzione per esplorare sentieri inediti, difficilmente inquadrabili in movimenti ben definiti e programmati. L’obiettivo del Mar, Museo d’Arte della Città di Ravenna, è invece riscoprire e approfondire queste esperienze attraverso il racconto di Borderline - Artisti tra normalità e follia. Da Bosch a Dalì, dall’Art Brut a Basquiat - mostra a cura di Claudio Spadoni, direttore scientifico del museo, Giorgio Bedoni, psicoterapeuta e docente presso l’Accademia di Brera, e Gabriele Mazzotta.

L’esposizione è strutturata in aree tematiche, introdotte da una raccolta di dipinti incentrati sul concetto di introspezione realizzati da artisti di fama mondiale, da Bosch a Bruegel, da Goya a Géricault. Seguono le sezioni dedicate al tema del “Disagio della realtà” e al “Disagio del corpo”, con soluzioni artistiche in cui il corpo diventa parte integrante dell’opera, quasi fosse un’estensione della tela. Il percorso prosegue con una selezione di opere scultoree, ritratti e soprattutto autoritratti, una delle forme di autoanalisi inconsapevoli più comuni tra i pazienti delle case di cura. Chiude il cerchio “Il sogno rivela la natura delle cose”, spazio in cui le suggestioni dell’onirico prendono forma nelle visioni surrealiste di Dalì, Ernst e Klee.