La voglia di libertà in mostra a Milano

Quando l’arte diventa etica? Quando esprime dissenso ed è all’insegna di un arte impegnata, permeata di realtà, verità e autenticità, quando denuncia comportamenti che non rispettano la morale comune e la dignità dell’uomo in rapporto al luogo e al contesto sociale e culturale in cui si vive. In questo caso l’arte non è estetica ma etica, quando non è da salotto come la Pop art, il Minimalismo, la Transavanguardia e si trasforma in un dispositivo del pensiero, del risveglio della coscienza contro l’eclisse della ragione, le barbarie umane di tutti i tempi.L’etica nell’arte del presente è una necessità reale, contro quella commerciale, infatti la libertà, per quanto relativa o effimera possa essere, è un tema che non s’inscrive solo nell’ambito della Guerra Fredda: per questo si sono cercate nella libertà e nell’illuminismo le radici comuni dell’Europa. Libertà e democrazia sono temi di scottante attualità e lo dimostra l’imperdibile mostra, già presentata a Berlino al Deutsches Historisches Museum, a cura diin corso adi Milano, sostenuta dal Consiglio d’Europa - dall’Albania all’Azerbaijan, fino alla Russia e all’Estonia, inclusa la Turchia e dal Comune di Milano e da 24 ORE Cultura - Gruppo 24 Ore.La mostra tematica e non cronologica raccoglie 200 opere e 94 artisti di 27 Stati membri del Consiglio d’Europa, nasce come una riflessione dell’arte nel periodo della Guerra Fredda, divisa in due blocchi, Est e Ovest, ma poi si è ampliata a concetti più filosofici, universali e condivisibili, appellandosi all’illuminismo, quando la democrazia e la libertà diventano gli obiettivi prioritari dell’Europa, promossi dall’arte nell’ambito della Guerra Fredda: l’ennesima idiozia umana che si è materializzata con la costruzione del muro di Berlino (1961). Non fazioso ricordare che nel 2012 la Comunità Europea ha vinto il premio Nobel per i suoi primi e speriamo non ultimi 60 anni di pace, basati sul principio di tutelare la libertà e la democrazia anche nei paesi extraeuropei, superando confini geografici, ideologici e religiosi.L’arte dell’impegno, che racconta la lotta per la libertà senza brandire armi in Europa dal 1945 ad oggi, non è storicistica ma contemporanea perché si appella alla giustizia e al diritto di libertà, non rispettati ovunque, senza scadere nelle tronfie retoriche della “banalità del male ", commenterebbe. L’argomento declinato magistralmente nella mostra è talmente ampio che rischiava scivoloni, invece la curatrice con una logica kantiana ha suddiviso la mostra in 12 sale tematiche dai titoli emblematici, come la ragione, l’utopia, il futuro, la tortura eccetera, con didascalie riprodotte su pannelli encomiabili per chiarezza e profondità, strutturando un percorso da fare più che da raccontare. Si parte dal superamento della visione dell’Europa del dopoguerra, considerata come laboratorio dei conflitti tra Est e Ovest e si chiude con la fragilità umana. Così, e non era facile,assieme aautori di approfonditi saggi nel catalogo (edito da 24 ORE Cultura - Gruppo 24 Ore), hanno ribaltato tutto, da una visione negativa a quella positiva, considerando il dissidio non un problema o un senso di colpa da rimuovere, bensì una opportunità per una riflessione culturale sui principi promossi dall’illuminismo europeo: diritto alla libertà, democrazia, giustizia, uguaglianza, che sono i pilastri della civiltà moderna.La mostra si apre con i diciotto barili di petrolio ("Oil barrels") di, del 1958 e il percorso prosegue tra il collage diche rappresenta un caccia bombardiere in volo in bianco e nero mentre sgancia a pioggia rossetti dal contenitore d’oro, ipnotizza la scritta, con tubi al neon blu, bianco e rosso dinon si dimentica la scritta sulla lavagna dainquieta il saluto nazista ditravestito da soldato delle SS, quando nella serie(1969) si fotografa nelle piazze più conosciute d’Europa. Tante le opere esposte, poche si integrano perfettamente con gli arredi di Palazzo Reale, tra queste, c’è(2008) di, un manichino che rappresenta il teorico del libero mercato acefalo, vestito con un’elegante marsina dai tessuti policromi, adatto per la sala dagli arredi neoclassici. Tra le altre opere di, agguerrita artista contro la mercificazione del corpo femminile. Qui non poteva mancaree tanti artisti agitatori del pensiero intorno alla libertà che hanno fatto la “Guerra fredda” a colpi di opere. Non trascurate gli artisti poco conosciuti, per lo più dell’Est, presenti con lavori autentici, poiché hanno vissuto “in diretta” l’esperienza di mancanza di libertà.Anche se molti non brillano, tutti tengono alta l’adrenalina del pubblico, grazie alla regia e all’efficacia degli accostamenti tematici. Peccato non trovare qui l’opera(2008) dei fratelli londinesi, conservata alladi Venezia: nove vetrine disposte in forma di svastica, contenenti 30.000 “soldatini” di fibra di vetro, tutti diversi nei minimi dettagli in una brulicante rappresentazione dell’inferno nazista: un presepe dell’orrore dell’olocausto in cui i nazisti sono vittime e carnefici. Chiude il percorso espositivo(1949), figure in bronzo che sembrano carbonizzate, filiformi come fiammiferi di, simbolo della vulnerabilità umana di tutti i tempi.

Per Stefano Boeri, assessore alla Cultura, Moda, Design, "percorrendo questa mostra ciascuno di noi non può fare a meno di entrare nell'immaginario di 94 artisti straordinari, di cercare di capire la loro idea del rapporto tra arte e politica. Ma soprattutto non può fare a meno di interrogarsi sull'idea di Europa che l'arte ci comunica. L'idea di un continente colmo di differenze di linguaggi, d'individualità, eppure miracolosamente unito da una corrente calda e condivisa di appartenenza a una cultura d'impegno civile e sociale”.

La mostra, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, promossa dal Comune di Milano - Cultura, Moda, Design è prodotta da Palazzo Reale, dal DHM Deutsches Historisches Museum di Berlino e da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 Ore, partner di questa esposizione, insieme a Palazzo Reale e al DHM di Berlino e con l'Eesti Kunstimuuseum - Kumu Kunstimuuseum di Tallinn, dove la mostra approderà dopo la tappa italiana, è realizzata su iniziativa del Consiglio d’Europa, con il sostegno finanziario della Commissione europea, frutto della collaborazione internazionale di 36 Paesi membri del Consiglio stesso, che hanno coinvolto artisti, studiosi, curatori, musei, gallerie e importanti collezionisti privati.

Accompagna la mostra Freedom Zone, un programma di attività, ideate da Stefano Boeri, per ampliare i temi chiave dell’esposizione con incontri con personalità della cultura, una rassegna di film sul tema della libertà, con sette lunedì al Cinema Centrale dal 25 marzo e due appuntamenti con la musica dei Quintorigo che si esibiranno il 19 aprile e il 10 maggio nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, confrontandosi con il repertorio di due significativi rappresentanti della libertà espressiva nella musica: Charles Mingus e Jimi Hendrix.

Il progetto di questa esposizione nasce con l’obiettivo di superare la visione di un’Europa del dopoguerra come teatro dell’ostilità tra due blocchi di potere contrapposti, durante la "guerra fredda", partendo dall'idea che entrambe le parti affondino le radici comuni nell’Illuminismo e nei suoi valori: ragione, libertà, giustizia, uguaglianza.

Le opere selezionate provengono da 27 diversi Stati membri del Consiglio d’Europa: Albania, Azerbaijan, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Dodici le diverse sezioni di lettura dei curatori. La prima intitolata “Tribunale della Ragione”, in nome della quale spesso sono state commesse le peggiori violazioni dei diritti dell’uomo e sul cui ruolo gli artisti si interrogano; le utopie sono protagoniste in “La rivoluzione siamo noi”, ispirata all’opera omonima di Joseph Beuys del 1972; “Viaggio nel paese delle meraviglie” racconta la capacità dell’arte di riscrivere la narrazione e rovesciare paradigmi, ridefinendo anche la nostra coscienza storica collettiva; in “Terrore e tenebre” l’arte mette il visitatore di fronte al regime del terrore e alla violenza delle torture che arrivano a paralizzare una società privandola del principio fondante della fratellanza e della solidarietà; nella sezione dedicata al “Realismo della Politica”, l’arte misura il ruolo dell’azione politica nel bilanciare gli interessi della società civile e la sua capacità (o incapacità) di risolvere i conflitti pacificamente; un’altra sezione affronta la “Libertà sotto assedio”, fragile e sempre minacciata, non solo nel passato da gravi violazioni dei diritti umani, ma anche nel futuro prossimo, nel nome della sicurezza; in “99 Cent” gli artisti si confrontano con il difficile rapporto tra la vita, incentrata su valori immateriali e la spinta verso il consumismo che ha travolto la nostra società e i suoi valori; all’interno di “Cent’ anni” gli artisti fanno riferimento all’eternità per ridimensionare il presente e accentuare l’importanza della cura dell’ambiente e delle risorse che ci circondano; il rapporto dell’arte con il concetto dell’abitazione, fonte di sicurezza e riparo ma anche canale di comunicazione con l‘esterno, è invece il nucleo di “Mondi di vita”; sempre sullo spazio, inteso però come “altro” dalla realtà, indaga il capitolo “L’altro Luogo”, analizzando i mondi creati dall’arte come vie di fuga, nuovi orizzonti possibili in opposizione a ciò che ci circonda; “Esperienza di sé” e del limite entra nel merito della conoscenza dei propri limiti e dei confini tra sé e l'altro, cercando di definire cosa ci rende umani e come vorremmo essere nel prossimo futuro; con “Il mondo nella testa” la mostra chiude il cerchio testimoniando come la fonte delle nostre idee, ragione compresa, e della conoscenza della realtà circostante, è la nostra mente.

Una visione politica che costringe l'arte proposta, sotto il cappello dell'etica, a saltare a piè pari, quanto invece di gioioso e di creativo è stato prodotto nell'Europa del dopo-guerra. Europa, senza risorse e affamata, ma in grado di reagire e di costruire nella ricerca della comunanza. La presenza di Fontana e Calderara, in questo contesto, ci appare forzata e ingiustificata anche dalla loro non appartenza a questa visione politica del mondo. Il sottotitolo "Arte in Europa dal 1945" renderebbe necessaria una mostra parallela che racconti l'arte, sotto il cappello della creatività, dell'estetica, almeno per dare ai giovani una corretta visione storica e non solo attanagliata dall'angoscia, che fuori già abbonda sovrana.

