Milano capitale della fotografia

foto Ufficio stampa Correlati Photofestival Milano 2013

"È stato proprio fotografando e ingrandendo la superficie delle cose che stavano intorno a me che io ho cercato di scoprire quello che c'era dietro queste cose, quello che c'era aldilà".

Michelangelo Antonioni (1912-2007)



Anche quest'anno STARTMILANO raccoglie l'invito di PhotoFestival e si inserisce nel fitto programma del "Mese della fotografia Milanese" con mostre di artisti emergenti e di artisti affermati, per ribadire l'interesse di un pubblico e di un collezionismo sempre più attento a questo fenomeno.

Milano ha sempre tenuto alta la tradizione di una città molto attenta all'arte fotografica, a Milano sono nati e hanno vissuto protagonisti assoluti come Ugo Mulas, memorabili le sue foto a Marcel Duchamp e i suoi reportage degli anni '60 alla Biennale di Venezia, artisti come Vincenzo Agnetti, Davide Mosconi, Franco Vimercati, Luciano Fabro, Fabio Mauri, Ettore Sottsass, Mario Merz, solo per citarne alcuni, che hanno usato il mezzo fotografico per le loro sperimentazioni.

Siamo ancora increduli e colpiti dalla recente e prematura scomparsa di Gabriele Basilico: la sua ricerca sulle città e sull'architettura costituiscono un bagaglio culturale immenso e che ora ci rende responsabili di un urgente bisogno di lavorare alla creazione di un luogo, un contenitore che raccolga le eredità lasciateci da questi personaggi straordinari.



La fotografia è di scena a Milano con la settima edizione di Photofestival, l'importante circuito che per oltre un mese vedrà coinvolte le più importanti gallerie d'arte ed alcuni spazi espositivi, attraverso un percorso di mostre fotografiche ed eventi collaterali che attraverserà capillarmente tutta la città. Promosso da AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging - in collaborazione con Camera di Commercio e Unione Confcommercio Milano - nato come evento culturale in affiancamento all'edizione milanese di Photoshow, la manifestazione fieristica di riferimento in Italia dedicata all'Imaging, Photofestival è divenuto un appuntamento di richiamo culturale e turistico sempre più importante, assumendo dallo scorso anno una cadenza annuale.

Un percorso di crescita che, partendo dall'impegno degli Enti promotori e del comitato scientifico, composto da Riccardo Costantini, Roberto Mutti e Giovanni Pelloso, ha visto il coinvolgimento di enti e istituzioni pubbliche, che ha portato alla creazione di un'offerta di grande attrazione. I lusinghieri risultati ottenuti nel corso degli anni hanno confermato l'idea che esiste un importantespazio per proporre a Milano una manifestazione di respiro internazionale, ribadendo un ruolo, quello di capitale della fotografia italiana, conquistato ormai sul campo.

Una manifestazione quindi di respiro internazionale, con Milano capitale della fotografia italiana. Un numero elevato di gallerie dedicate alla fotografia, di spazi espositivi sempre più propensi a proporre scatti d'autore, di galleristi che si aprono ai fotografi, ha creato un vasto pubblico e spinge appassionati, collezionisti ed esperti a premiare le iniziative più qualificate.

La formula progettuale distintiva di Photofestival è la creazione di un network capace di coinvolgere la gallerie e gli spazi espositivi di Milano, che consente di offrire una proposta estremamente ricca e di grande interesse culturale.

In particolare, per il terzo anno consecutivo, si rinnova la collaborazione con STARTMILANO, importante associazione cittadina che riunisce 38 gallerie d'arte tra le più autorevoli e prestigiose sedi espositive per l'arte contemporanea.

Obiettivo di Photofestival è di "invadere la città" con una proposta sempre più ricca, innovativa e dinamica, che contempli un'anima culturale e di intrattenimento, di festa e di aggregazione.

Tra le novità dell'edizione 2013: 100 mostre fotografiche in città, con un programma espositivo qualitativamente alto e molto vario che spazia dal reportage all'arte contemporanea, dai giovani emergenti a imaestri dell'arte fotografica.

Un calendario di 5 appuntamenti con la pellicola d'autore: una mini rassegna che offrirà al pubblico alcune rarità cinematografiche.

10.000 guide distribuite gratuitamente nelle gallerie aderenti e nelle più importanti librerie della città (Feltrinelli, Fnac, Rizzoli, Hoepli) con tutte le informazioni utili per visitare le mostre.