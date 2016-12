Da Botticelli a Matisse: volti e figure a Verona

Nel, nel cuore didavanti all’, si è aperta la grandiosa mostra sul ritratto e la figura cheha proposto, in prima edizione, nella Basilica Palladiana di Vicenza, dove è stata ammirata da oltre 270mila persone in soli cento giorni di apertura. Un successo clamoroso rimarcato da un gradimento eccezionale del pubblico.I dipinti presenti nell’edizione veronese (che chiuderà i battenti il primo aprile) sono circa ottanta. E se alcune opere sono rientrate nei musei di provenienza, altre, bellissime, le sostituiscono. Tanto che si può dire con certezza che la mostra a Verona potrà essere visitata da chi non l’avesse fatto a Vicenza, ma anche da chi volesse rivederla con l’ingresso di altri capolavori.L'ambito arricchito a Verona è quello nordico, con dipinti rari die il riferimento italiano di. (solo sette non sono presentati nella città scaligera), con l’aggiunta di un nucleo davvero importante di capolavori tutti provenienti da una meravigliosa istituzione rumena, ildi Sibiu, antichissima città della Transilvania, che per i suoi monumenti è stata Capitale Europea della Cultura.Dal museo rumeno, famoso tra gli appassionati di tutto il mondo, giungono a Verona quattro opere quattrocentesche su tavola. Tre sono capolavori tra i maggiori dell’arte fiamminga, il quarto è un rarissimo, la Crocefissione datata 1460.Le opere fiamminghe sono di. Di quest’ultimo sarà esposto il celeberrimo Ritratto d’uomo con copricapo azzurro del 1429, che Goldin ha scelto come immagine ufficiale della mostra veronese.Disarà presente un dittico con un Ritratto di uomo che legge e un Ritratto di donna in preghiera, entrambe opere del 1490.Sviluppata in quattro ampie sezioni tematiche e quindi senza seguire la pura cronologia, questa nuova edizione veronese racconta volti e figure che hanno affascinato gli artisti dal Quattrocento a oggi.Dai ritratti e dalle figure per esempio die poigiungendo agli impressionisti da, dae ai grandi pittori del XX secolo dafino aSolo per indicare alcuni tra i moltissimi che compongono a Verona, dopo averlo fatto a Vicenza, questo superlativo museo dei musei, dedicato all’immagine universale dell’uomo tra sacro e profano, tra vita quotidiana e celebrazione di sé nella regalità delle corti, tra sentimento religioso e rappresentazione della propria immagine negli autoritratti, soprattutto tra Ottocento e Novecento.