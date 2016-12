Modì e i "maledetti" fanno record di presenze

Dopo il successo della mosta di Picasso, con oltre mezzo milione di visitatori, "Modigliani, Soutine e gli altri artisti della collezione Netter" nel primo fine settimana è stata vista da 5.105 visitatori, per un totale di oltre ventimila ingressi dal 21 febbraio.



Le oltre 120 opere di straordinaria bellezza sono tornate visibili al pubblico dopo oltre 70 anni. Presenti oltre a Modigliani, anche Soutine, Utrillo, Suzanne Valadon, Kisling e altri artisti che vissero e dipinsero a Montparnasse agli inizi del Novecento durante i cosiddetti “anni folli”, in cui il noto quartiere parigino divenne centro culturale di avanguardia e luogo di incontro di artisti, scrittori, intellettuali e rifugiati politici.

Come scriveva Apollinaire "Ecco il quartiere che per i pittori e i poeti è divenuto quello che Montmartre era per loro quindici anni fa, un quartiere di pazzoidi". Picasso, Marinetti, Chagall, Hemingway, Ezra Pound, Man Ray, Cocteau, Gertrude Stein, Moise Kisling, Henry Hayden, Eugene Ebiche, Gabriel Fournier, Henry Epstein, Henry Miller, Alfred Jarry, ma anche Lenin e Trotsky, si potevano incontrare nelle strade, nei bistrot e nei caffè di questa isola creativa e dissoluta.



Ma senza il mecenate Jonas Netter molti di loro che vivevano di disperazione non avrebbero avuto di che vivere e dipingere; mentre l'ebreo polacco Léopold Zborowski, poeta e mercante illuminato, li metteva a contratto.

Il percorso espositivo mette a confronto i capolavori acquistati nell’arco della vita di Jonas Netter, affascinato dall’arte e dalla pittura, curioso della vita e capace di vedere oltre, rivelando la sua straordinaria capacità nel raccogliere una imponente collezione, ricca per numero e qualità, acquistando opere allora ancora controverse.



Corrado Augias, che ha scritto una monografia dedicata alla genialità artistica di Modigliani, commenta il percorso dell’esposizione sia nell’audioguida sia in un video visibile all’interno della mostra.

L'esposizione, in programma a Palazzo Reale fino all’8 settembre 2013, è promossa dall’Assessorato alla Cultura, Moda e Design del Comune di Milano, Palazzo Reale, Arthemisia Group e 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE.

Palazzo Reale offre anche gratuitamente "Il vero e il falso. La moneta, la banconota, la moneta elettronica" (fino al 24 marzo).