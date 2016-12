A Brescia un Novecento mai visto

I capolavori della Daimler Art Collection giungono per la prima volta in Italia.

Nell’ambito di “Novecento mai visto”, la mostra curata da Renate Wiehager, sono raccolte 230 opere firmate da 110 artisti internazionali, dal 1909 ad oggi: una selezione di grande valore che parte dai classici del Costruttivismo e dell’Arte Concreta, passando per il Minimalismo e le Tendenze Concettuali.

Tra le opere esposte anche installazioni, fotografie e video di noti artisti contemporanei, tra cui Nic Hess e Luca Trevisani.

Con una speciale sezione dedicata all’automobile quale musa ispiratrice.

La mostra, articolata attraverso un percorso che pone in risalto i principali movimenti artistici dell’ultimo secolo, prevede anche un ampio programma educativo per gli allievi delle scuole e degli istituti superiori di Brescia, che sarà sviluppato in collaborazione con il dipartimento educativo del museo.

Collezioni bresciane da De Chirico a Cattelan e oltre

Opere “mai viste”, da decenni esposte nei depositi dei musei e nelle stanze dei collezionisti bresciani. Da de Chirico a Cattelan e oltre è la sezione di NOVECENTO MAI VISTO dedicata alle esperienze artistiche dell’arte italiana dal primo Novecento agli anni Settanta. Una testimonianza delle tendenze che, in particolare tra gli anni Cinquanta e Settanta, hanno caratterizzato l’arte italiana, dall’Informale allo Spazialismo, all’Arte Povera. Con un omaggio particolare a Guglielmo Achille Cavellini, artista e collezionista d’eccezione, quale figura rappresentativa ed in grado di evocare il clima culturale di avanguardia che ha connotato Brescia tra il 1964 al 1972, grazie all’apertura di nuove gallerie e al costituirsi di cospicue raccolte private. Mostra a cura di: Elena Lucchesi Ragni con Enrico De Pascale e Paolo Bolpagni.

Brescia affronta il 2013 indagando il presente, partendo dal suo illustre passato. Quello diromana, città tra le più importanti dell'Impero, ma anche la successiva capitale longobarda. Due epoche fondamentali riunite simbolicamente nell'area intorno a, riconosciuta nel 2011 dall'UNESCO come patrimonio dell'Umanità. Ed è proprio quest'area che ospita tre eventi di assoluta eccezione: larestaurato e, proprio in Santa Giulia, il progetto, che rilanciaal contemporaneo. Un’occasione unica per visitare una fra le collezioni d’arte contemporanea più importanti d’Europa e che per la prima volta viene allestita in Italia, lacon il percorso. Inoltre si possono ammirare le opere dell’esposizione collateraleche raccoglie le opere provenienti daimportanti collezioni private e dalla prestigiosa raccolta civica di Brescia.

Recupero e valorizzazione dell'area archeologica del Capitolium

Dal 1998, è stato avviato un progetto organico di recupero dell’area archeologica del Capitolium; esso consiste nell’approfondimento delle conoscenze in merito all’area nel suo completo recupero archeologico e architettonico, nella sua valorizzazione e nella completa e definitiva apertura alla fruizione pubblica. Tale apertura, oltre a restituire al pubblico la più importante porzione urbana della città di epoca antica, va a costituire il completamento degli itinerari museali del Museo della città, inaugurato nel 1998 e allestito nel vicino complesso monumentale di Santa Giulia, e di un percorso archeologico tra i più significativi e meglio conservati d’Italia, riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’umanità dall’UNESCO. L’apertura del Capitolium è il primo “assaggio” di quello che sarà il percorso completo. Al momento infatti vengono offerti ai visitatori i risultati degli interventi effettuati nell’antico tempio del I secolo d. C., in un’area che è ancora in pieno cantiere. La sistemazione dello scavo ancora aperto nell’area antistante la scalinata del tempio costituirà la seconda tappa di questo affascinante percorso nel tempo, per poi proseguire con l’edificio più straordinario di tutta l’area: il santuario di età repubblicana (secondo quarto del I secolo a. C.). Un monumento conservato in modo sorprendente nel quale, a dispetto del tempo, sono sopravvissuti gli affreschi che decorano le pareti, i pavimenti a mosaico e alcuni arredi culturali, caso speciale e unico in tutta l’Italia settentrionale.



http://www.bresciamusei.org/

http://www.novecentomaivisto.it/