"Benzine" in mostra a Milano

foto Gianni Marussi

Che cosa muove il mondo? Quante e quali sono le risorse mentali di cui disponiamo? E per quale ragione oggi sono più importanti di ieri? Sono alcuni degli interrogativi su cui la mostra di arte e scienza “Benzine. Le energie della tua mente” farà riflettere: un’occasione per stimolare la propria curiosità, alimentare l’amore per la conoscenza, abituarsi a stare al passo, reinventandosi, con i tempi che cambiano.

Ideata e prodotta dalla Fondazione Marino Golinelli in partnership con La Triennale di Milano, l'esposizione, a cura di Giovanni Carrada e Cristiana Perrella. Concept dell'allestimento di Iosa Ghini Associati.



Benzine. Le energie della tua mente è una mostra di arte e scienza per capire cosa sono le energie della mente, come si usano e perchè oggi sono molto più preziose di ieri. La mostra si articola in sette ambienti espositivi, dedicati ad altrettante forme di "energia" (l'arte, le idee, la creatività, gli altri, il nuovo, il saper imparare, la passione), in cui le intuizioni di alcuni grandi artisti contemporanei sono affiancate da exhibit scientifici che toccano temi di attualità, economia, scienze sociali, e illustrano le scoperte scientifiche sul funzionamento del nostro cervello.



Con la mostra “BENZINE. Le energie della tua mente” il percorso della Fondazione “Marino Golinelli” sull’esplorazione delle connessioni tra arte e scienza è giunto alla sua quarta edizione (le edizioni precedenti: ANTRO- POSFERA, nuove forme della vita nel 2010; HAPPY TECH, macchine dal volto umano nel 2011; Da ZERO a CENTO, le nuove età della vita nel 2012).

La mostra, con i laboratori che la accompagnano, è uno degli strumenti adottati dalla Fondazione per favorire e stimolare la curiosità, la creatività, e dunque anche il desiderio di bambini, ragazzi, adulti di cimentarsi in maniera proattiva in iniziative creative.

Si pone infatti l’obiettivo di fornire ai giovani, futuri cittadini del domani, e alla cittadinanza, indirizzi e strumenti che consentano loro di crescere responsabilmente, civilmente e socialmente, favorendo il sorgere di una società della conoscenza in grado di crescere, innovare e restare competitiva in un mondo globalizzato.

La Fondazione vuole concretamente aiutare i giovani a “trovare dentro se stessi la capacità di immaginare e poi di creare qualcosa di nuovo” for- nendo loro anche strumenti interpretativi concreti della realtà che ci circonda.



C’è infatti sempre una prima intuizione in forma di immagine (quella che François Jacob chiamava la “scienza della notte”) alla base di una nuova impresa umana, nella scienza come nell’arte, nell’imprenditoria o in qualsiasi altro tipo di progetto/intuizione che ha poi naturalmente bisogno di altre discipline, metodi e molteplici tecnologie (“la scienza del giorno”) per essere portata concretamente nel mondo.







Tra gli artisti in mostra: Terence Koh, artista cinese ma di adozione newyorkese, che ha fatto della contaminazione di linguaggi e materiali diversi il tratto distintivo della sua ricerca; Peter Fischli e David Weiss, duo di origine svizzera vincitore del Leone d’Oro alla Biennale di Venezia, che fa convergere pensiero ed arte in una produzione sempre in divenire; il collettivo danese Superflex, promotore di collaborazioni tra creativi che, nei più importanti musei del mondo, sfidano le regole della moderna società di massa; Gabriel Orozco, pittore, scultore e fotografo messicano, autorevole voce nel panorama artistico contemporaneo; Marinella Senatore, artista e regista che in modo pirandelliano trasforma il processo di creazione nel fine stesso dell’opera d’arte; Tim Rollins + K.O.S. (acronimo di Kids of Survival), collettivo che produce opere in materiali poveri e facilmente reperibili, traendo ispirazione da testi poetici, letterari, filosofici, scientifici e politici; João Onofre, che tra performance, video e fotografia rielabora i contenuti di celebri opere d’arte, canzoni e film, dando ad essi nuovo significato; Raqs Media Collective, gruppo d’artisti originario di New Delhi che, giocando con le parole, evoca suggestioni e traccia nuovi scenari che diventano possibili attraverso la creatività.