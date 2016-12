Modigliani e gli artisti maledetti a Milano

“Modigliani, Soutine e gli artisti maledetti. La collezione Netter”

Dopo la mostra “Picasso. Capolavori dal Museo Nazionale" la più visitata di sempre a Milano e la più vista d’Italia nel 2012, con il record di 558.000 visitatori, ecco approdare ale 120 opere della collezioneEsposizione che alla Pinacothèque de Paris ha riscontrato un grande successo. La mostra, a cura di Marc Restellini, è una mostra sorprendente. Infatti queste opere non sono state mostrate al pubblico da più di 70 anni.Senza, figura fondamentale per questi artisti, molti tra loro non avrebbero avuto di che vivere e dipingere.Il percorso espositivo mette a confronto i capolavori acquistati nell’arco della sua vita, affascinato dall’arte e dalla pittura, consigliato da quel mercante illuminato e poeta polacco, Léopold Zborowski.conosceed entra in contatto con. Scopre i quadri del cosiddetto periodo bianco diLa Parigi di Montparnasse agli inizi del ‘900 è lo scenario bohémien, dove questi " spiriti tormentati si esprimono in una pittura che si nutre di disperazione. La loro arte non è polacca, bulgara, russa, italiana o francese, ma assolutamente originale. Quegli anni corrispondono a un periodo d'emancipazione e di fermento che ha pochi eguali nella storia. A Parigi, l'unico luogo al mondo in cui la rivolta ha il diritto di cittadinanza, prima a Montmartre e poi a Montparnasse, che quegli artisti, tutti ebrei, (come lo stesso Netter), si sono ritrovati per tentare la sorte", come sottolinea il curatore, autore di una monografia sul genio creativo e la vita di Modigliani, commenta il percorso della mostra nell’audioguida e in un video proiettato all’interno del percorso espositivo.