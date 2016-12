A New York le foto della Beat Generation

foto Dal Web Correlati Le immagini della mostra

Ottanta immagini in bianco e nero per ricordare i beatnik, gli scrittori della Beat Generation. È l'omaggio che Allen Ginsberg, uno dei suoi membri più famosi, ha offerto al gruppo di artisti bohemien attraverso una mostra fotografica. Negli scatti di "Beat Memories: The Photographs of Allen Ginsberg" alla Grey Art Gallery nel Village di New York, il poeta morto nel 1997 ha ritratto i suoi colleghi William S. Burroughs, Neal Cassady, Gregory Corso e Jack Kerouac, corredando le fotografie con lunghe didascalie scritte di suo pugno.