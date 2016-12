La "Fabbrica di Carosello": la pubblicità che ha unito l’Italia è in mostra a Milano

Dall’8 febbraio al 14 aprile 2013 al WOW Spazio Fumetto di Milano una mostra-evento dedicata alla storia di Carosello, il mitico programma televisivo che per vent’anni, dal 3 febbraio 1957 al 1° gennaio 1977, ha tenuto compagnia agli italiani,diventando un vero e proprio fenomeno di costume e quindi specchio animato della società di quegli anni.

Un viaggio che si snoda tra ricordi e preziose testimonianze per la prima volta esposte al pubblico in omaggio a quel gruppo di pionieri della comunicazione che fu appunto la “Fabbrica di Carosello”. Dai fratelli Pagot (il cui mitico Calimero compie 50 anni) a Osvaldo Cavandoli, dallo studio De Mas a Bruno Bozzetto, da Paul Campani a Armando Testa. In mostra pupazzi, modellini, sagome, giochi, dischi, bozzetti, disegni originali, cimeli,giornali dell’epoca, documenti d’archivio, lettere private e naturalmente tanti, ma tanti,caroselli tutti da vedere e rivedere.

Carosello è stato un contenitore di pubblicità televisiva nato il 3 febbraio 1957, quando le trasmissioni sull’unico canale italiano, in bianco e nero, avevano appena compiuto tre anni. Andavain onda tutte le sere, dieci minuti prima delle 20, composto da quattro spettacolini pubblicitari da 1 minuto e 45 secondi più il “codino” pubblicitario” di massimo 30 secondi. Dal momento che nessuno spot poteva essere replicato, le aziende erano quindi costrette a presentare ogni sera un nuovo spettacolo di qualità, sia pure serializzato, al quale abbinare il proprio marchio e i propri prodotti. L’appuntamento serale diventò subito un momento focale della giornata, soprattutto per il pubblico più giovane: “dopo Carosello tutti a nanna” diventò una specie di parola d’ordine per le famiglie e la minaccia di “andare a letto senza Carosello” era ben più efficace che quella di andarci senza frutta o senza dolce.

La mostra presenta un percorso originale attraverso la creazione del mondo di Carosello, gli Studi,gli autori, i registi e gli interpreti. In mostra fotografie, rodovetri, schizzi e disegni originali,storyboard, dischi, albi, libri e giornali a fumetti, giochi, video. Un percorso storico che non è dedicato solo all’animazione ma anche ai suoi protagonisti.

Dall'8 febbraio al 14 aprile 2013

Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata di Milano Viale Campania 12

Info: 02 49524744/45 www.museowow.it

Ingresso 5 euro (ridotto 3 euro) Orario mostra: da martedì a venerdì, ore 15.00-19.00; sabato e domenica, ore 15.00-20.00.