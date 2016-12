La magnifica ossessione al MART di Rovereto

foto Ufficio stampa

sono 2.784 oggetti, un chilometro di cammino, 275 artisti, 418 dipinti, 144 disegni, 100 incisioni, 70 sculture, 11 film e video, 6 installazioni, 6 arazzi, 103 manifesti, 328 fotografie, 217 documenti, 1074 mail art, 64 libri d'artista, 20 modelli d'architettura, 78 multipli. Ospita anche lavori pensati e realizzati da artisti contemporanei, che intervengono offrendo il loro sguardo alla successione storica delle opere: dalla residenza diagli special guestUn progetto senza precedenti per il, “” è stata definita dal direttore,, con un accumulo di aggettivi: “Autodidatta, rabdomante, auto da fé di opere. Succube o protagonista, collezione ricomposta, perturbante e conturbante, maniacale e feticista. Oscuro oggetto del desiderio. Segreto, condivisione, ebbrezza, festa. Vertigine della mescolanza”. Le opere raccoltee presentate in mostra come le quadrerie dell'800, permettono di esplorare il patrimonio del Mart nella sua integrità ed eterogeneità, secondo un’esperienza che avrà un impatto sul pubblico di inedita e inaspettata potenza in una visione radicalmente libera dei piani temporali. Le opere sono accostate secondo un criterio che si potrebbe definire “anticipazione del presente”, o “archeologia del futuro”. Per questo motivo il visitatore incontrerà un percorso che è sì cronologico, ma che procede in realtà per forti slittamenti tematici. Le opere sono disposte senza gerarchie visive, mischiando le collezioni ed esaltando le differenze tra le categorie. Una rievocazione, in un certo senso, dello spirito dei salons ottocenteschi, esposizioni che rappresentavano un diverso modo di osservare le opere d’arte con una sensibilità prossima ai criteri del collezionismo e alle condizioni visive della realtà.Per costruire “” il Mart è ricorso in toto alle proprie professionalità interne, affidandosi ad un vero lavoro di squadra. I curatori e conservatori coinvolti sonoconA partire dall’8 febbraio 2013presentano altrettanti lavori ispirati al tema della mostra, nelle sale del secondo piano del Mart di Rovereto.(Prato, 1973) lavora sull’idea di disegno e di traccia, come processo di contrasto fra luce e oscurità, ma si esprime anche attraverso video e la performance. Al Mart porterà alcune sue opere a parete che verranno allestite nella sala “La Conquista dello spazio”, dedicata all’arte italiana degli anni Cinquanta e Sessanta. I quadri della serie delle Impressioni di Becheri si basano infatti su un unico gesto creatore – erede dei “concetti spaziali” di Lucio Fontana: su una carta adesiva distesa e pressata su una parete, restano impressi segni non premeditati dalla volontà compositrice dell’autore.(Afragola, NA, 1960), formatosi presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, è ora docente di Arti murali presso l’Ensac di Parigi, e non a caso la sua opera al Mart instaurerà uno speciale rapporto con la superficie parietale. Caccavale esporrà nella sala del “Segno inciso” l’opera Osso, una serie di disegni preparatori per affresco, realizzati su carta da spolvero e derivati da tecniche tradizionali. A Caccavale interessa il momento latente del disegno, la “costruzione scheletrica” da cui scaturisce, attraverso il trasferimento sul muro, la composizione finale dell’affresco.(Bergamo, 1978), si diploma presso l’Accademia Carrara di Bergamo nel 2001. Il suo percorso è costituito dalla reinvenzione degli spazi della pittura, sia in forma bidimensionale o più spesso ambientale, dove la carta rappresenta il medium privilegiato. La costante ricerca plastica di Mastrovito sul segno è declinata nella sala “Hollywood sul Tevere” con l’opera site specific Sotto il vestito niente, ma proprio niente: una bianca e sensuale Marilyn è mostrata sul punto di essere trascinata via dall’eccessiva intensità del getto d'aria dei ventilatori sottostanti. E’ un’installazione citazionista e ironica, chiaramente ispirata alla celebre scena del film Quando la moglie va in vacanza di Billy Wilder.(Gorizia, 1979), conduce una ricerca che spazia liberamente tra percezione acustica e percezione visiva. Per il Mart, Spanghero presenta un progetto sonoro che mira a far “risuonare” le sculture della prima sala della mostra, la “Gipsoteca Malfatti”, ricavando dall’interno dei gessi dello scultore ottocentesco Andrea Malfatti un suono, che verrà diffuso nell’ambiente circostante. Il lavoro di Spanghero allude a quella coralità che la disposizione delle statue ottocentesche sembra suggerire ai nostri occhi.