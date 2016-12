Hsiao Chin, Fondazione Marconi, Milano

foto Ufficio stampa Correlati Hsiao Chin, con l'universo nel cuore di Ginetto Campanini

"Ho sempre usato l’arte nella mia vita come ricerca spirituale”.

L’artista, figlio d'arte, nato a Shangai nel 1935, a Taipei impara l’importanza dell’equilibrio tra cuore, cervello, mani e occhi e come combinare i colori tra di loro, grazie al suo maestro. Il viaggio in Italia di Hisiao comincia nel 1959, prima personale a Firenze alla Galleria Numero. Nel 1960 a Milano conoscea cui vende i primi lavori, poi nel 1961 una mostra daal Salone Annunciata, e non avendo mezzi per incorniciare i suoi lavori su carta, Grossetti lo indirizzò daper realizzarle con dei cambio/opere. Comincia così il fitto rapporto condove inizia a esporre regolarmente. Ma un'altra tappa fondamentale è la conoscenza die al bar Giamaica diche con la sua scassatissima Lambretta lo poterà ad Albissola, patria della ceramica d'arte, in quel periodo epicentro culturale dove si incontravano i maggiori artisti, critici, scrittori, poeti, letterati: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da... che frequentavano la cittadina ligure ed erano soliti incontrarsi al Bar Testa e al Ristorante Pescetto o da(Ceramiche Mazzotti), esponente del Movimento Futurista, ceramista, scultore e poeta. Mentre a Milano si viveva con "due lire in tasca", ma in un'atmosfera coinvolgente, parigina, con molte presenze di artisti internazionali, era peril periodo del Gruppo Ton Fan. Confonda poi il movimento internazionale Punto a cui aderiscono esponenti di primo piano dello Spazialismo, del Gruppo Azimuth e del Movimento Nucleare. Nel 1964 si sposta a Parigi. Dopo lunghi soggiorni a Londra e New York e in Messico, torna a Milano nel 1971. Continua la collaborazione cone i suoi viaggi a, poi aTra le principali esposizioni degli ultimi anni le retrospettive di(1992),(1995), anel 2002 presso lo Spazio Oberdan, la Fondazione Mudima, Giò Marconi e la galleria Lattuada.Nel 2005gli conferisce il titolo onorario di "Cavaliere della Stella della Solidarietà Italiana".Le retrospettive proseguono al National Museum of Art di(2006), alla Triennale Bovisa di(2009) e nel 2011 l’Académie Royale des Beaux-Arts e il Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain digli dedicano una grande mostra.Oggi questa esposizione alla, su due piani, è dedicata alle carte dell’artista cinese: al primo sono esposti i nuovi lavori, 8 carte di grande fomato (più di 2 m. di lunghezza) e una decina più piccole. Al secondo: le gouaches e gli acquarelli su carta di riso, realizzate nei primi anni '60, tra cui alcune carte della serie “solare” realizzate tra il 1965 e il 1966.Tutta la carriera artistica diè una continua ricerca spirituale. La visione taoista ha come obiettivo il raggiungimento dell’armonia con il mondo naturale, Cielo, Terra e Uomo in equilibrio tra di loro. Associata al Tao (a Via o il Sentieroè la concezione dello Yin (il Principio negativo, tradizionalmente rappresentato da un cerchio nero) e dello Yang (il Principio positivo, tradizionalmente rappresentato da un cerchio bianco), opposti e complementari al tempo stesso, le due polarità dell'Universo.Le forme: cerchio come perfezione, triangolo come ascensione spirituale, quadrato come una base grezza in evoluzione. Le pennellate: flusso di energia tipica del sumi-e. Inserti calligrafici, come vuole la tradizione cino-giapponese. La risonanza:Gioia e quiete sono le parole che meglio traducono le figurazioni di Hsiao.La mostra prosegue allodove verranno presentati multipli su tela e i, tecnica di origine giapponese utilizzata per la fabbricazione di ceramiche.