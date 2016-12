Carlo Carrà alla Fondazione Ferrero ad Alba

La bella mostra di Carlo Carrà alla Fondazione Ferrero di Alba si apre con un acquarello (La strada di casa) del 1900 e si chiude con una Natura morta del 1966. Tra i due intercorrono ben sessantasei anni di intenso lavoro, di grande dedizione e la storia di una pittura che ha contribuito a scrivere le pagine più belle dell’arte italiana.



L’acquarello è uno scorcio di Quargnento, la cittadina piemontese che gli ha dato i natali nel 1881 e che in questa veduta prospettica Carrà avvolge in una fitta raggiera di segni concentrici a cui affida il compito di raccogliere l’energia del sole per distribuirla su tutta la superficie del cartone. Il colore dorato e l’ordinato reticolato dei segni ricordano la struttura e le calde tonalità del legno appena tagliato, mentre in fondo alla via le case si tingono di un grigio polveroso grigio. La Natura morta del 1966, invece, dipinta pochi giorni prima di morire e gelosamente custodita dalla moglie Ines anche dopo la morte del marito, allinea sul piano del tavolo poche cose, scarne nella forma e asciutte nel colore, ma di grande forza poetica: una bottiglia, due tazze e un coltello. Tutti e quattro gli oggetti sono avvolti da una nebbia azzurrognola che ne accarezza i contorni, si deposita sul piano, ma che allontana le cose dalla realtà, facendole sembrare più un’apparizione o un ricordo che una presenza tangibile. Quel tono malinconico e spirituale carica di echi profondi i vuoti che si formano tra gli umili e silenziosi suppellettili e risuonano ancora vivi gli echi delle esperienze metafisiche e di quel primitivismo che lo aveva portato a tessere un intenso dialogo con Giotto (mirabilmente attualizzato in opere come La carrozzella (1916) o Le figlie di Loth del 1919).



Curiosamente, però, le tinte che Carrà usa in queste due opere, così lontane nel tempo ma non così diverse nel sentimento, sono quasi le stesse, anche se dosate in modo antitetico: nell’acquarello predominano i toni ocra e bruni, mentre i grigi sono limitati al centro della prospettiva; nella Natura morta accade esattamente il contrario, i marroni sono da cercare lungo i perimetri e da sentire sotto quel sottile velo chiaro e nebbioso. In ogni caso, quel che più conta è che in entrambe emerge l’emozione, anzi, usando le parole che Ungaretti scrive in una lettera all’amico (datata 9 marzo 1920), si coglie distintamente quel “dialogo tra l’uomo e la sua anima”. Perché “sono le «cose ordinarie» che rivelano quelle forme di semplicità che ci dicono uno stato superiore e posteriore dell’essere, il quale costituisce tutto il segreto fasto dell’arte” ha scritto Carrà nella sua leggendaria biografia.



Un’intesa, quella tra arte e spirito, che Carrà ha sempre cercato e tenuto viva, perché solo attraverso i sensi è possibile cogliere quella magia del sogno che rende la vita più sopportabile e l’arte più vera. Un rapporto che si rivela anche attraverso il colore, per il quale l’amico e critico Roberto Longhi (alla loro frequentazione e al loro rapporto artistico e intellettuale Maria Cristina Bandera dedica un lungo e puntuale saggio all’interno del catalogo) ha sempre avuto parole attente e prodighe di aggettivazioni.



Lorella Giudici