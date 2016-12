Pisa, 70mila per Kandinsky a Palazzo Blu

A tal proposito, per rispondere alle crescenti richieste di gruppi e singoli, gli organizzatori hanno deciso di prorogare la chiusura a domenica 17 febbraio 2013.

Si conferma, quindi, anche per questo nuovo appuntamento espositivo, l’affermazione della qualità scientifica dei progetti di Palazzo Blu avviati nel 2009 dalla Fondazione Palazzo BLU di Pisa in collaborazione con Giunti Arte mostre e musei, dedicate a maestri del Novecento come Chagall, Miró e Picasso, che hanno portato nelle sale del palazzo sul Lungarno pisano oltre 320.000 persone.

Dalla Russia all’Europa, che presenta un Kandinsky inedito per l’Italia, attraverso cinquanta opere, appartenenti al periodo russo del padre dell’astrattismo, è ideata e curata da Eugenia Petrova, direttrice aggiunta del Museo di Stato Russo di San Pietroburgo in collaborazione con Claudia Beltramo Ceppi, promossa dalla Fondazione Palazzo Blu, col patrocinio del Comune di Pisa e dell’Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica Italiana, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, organizzata da Giunti Arte mostre e musei, con il coordinamento artistico e segreteria scientifica di Claudia Zevi & Partners.