Raccolto danzante, la personale di topylabrys

Ornella Piluso in arte topylabris, milanese, esploratrice dei residui industriali, alchemica sperimentatrice di fusioni plastiche, che declina in sculture, oggetti di design e di moda, organizzatrice di eventi, poliedrica personalità, in questa intervista racconta la sua mostra in corso alla Fondazione Museo Matalon a Milano, dove trovate una serie di maschere di diverso formato, dall’espressione ironica e beffarda che rappresentano il vuoto delle apparenze nel teatro della vita.

L’ho scelto da ragazza per una forma di distacco fra me e l’essere artista, per costruirmi una professione e un marchio riconoscibile, topylabrys, tutto minuscolo, legato al consumismo. Topy è un diminutivo di topi, animali poco attraenti, sempre perseguitati, cacciati e usati come cavie da laboratorio. Labrys (ascia bipenne) era una scure a due lame simbolo del potere minoico e si trovava all’ingresso del Labirinto di Minosse, percepito come simbolo di potenza e del Labirinto. Il Labirinto è il luogo simbolico dove sperimentare anche senza trovare un’uscita e individuare percorsi-visioni diversi o perdersi, l’artista diventa “cavia” poiché sperimenta realtà incerte.

Cosa ha esposto alla Fondazione Museo Matalon a Milano e qual’è il tema conduttore della sua personale?

Una serie di maschere. E' un tema che mi ha sempre affascinata per forma, segni, tagli e superfici come simbolo che manifesta e svela la parte più intima attraverso pochi tratti sintetici ed essenziali del volto, senza descriverlo. Le mie maschere sono ispirate a quelle viste nei musei del Canada, dell’Alaska, del Messico, dell’India, dell’Asia, Africa e dell’Isola di Pasqua.

Rappresentano quelle che indossiamo nella nostra società corrotta, superficiale, vile e non hanno nulla da spartire con la sacralità di quelle antiche. L’umano, troppo umano, non è un eroe e con le mie maschere l’individuo non si eleva, bensì si ridimensiona, cominciando anche dalle forme diverse, medie o micro e poi perché dovrebbe essere necessario il gigantesco? In questo contesto quotidiano troppo spesso l’individuo nella massa è quasi invisibile. Ognuno ha la propria maschera e quando la s'indossa si dice la verità, secondo Oscar Wilde.



Quando e perché ha iniziato a utilizzare la plastica e altri residui industriali nelle sue opere?

Iniziai a guardarmi attorno più di 35 anni fa, avevo poche risorse economiche e molta voglia di fare e allora utilizzai ciò che si trovava in giro e a buon mercato. Non volevo percorrere un cammino tradizionale fatto di materiali nobili, classici, inoltre non potevo competere con la grandezza del passato: volevo scoprire e mettermi in gioco, aprire un percorso e una dialettica con la contemporaneità attraverso materiali attuali. Prima ho provato con le lastre di alluminio, poi ho scelto la “pelle” della società dei consumi: la plastica. Vivo l’arte come un gioco, perché nella ricerca c’è divertimento. Questo accade anche nei laboratori di ricerca, anche gli scienziati sanno quanto sia interessante e utile intraprendere percorsi sperimentali, dove si intuisce ma non si capisce cosa si sta cercando e a volte poi finalmente si arriva a una soluzione sorprendente. Alla base della mia ricerca non è l’arrivo, ma il sentiero (come la vita). L’obiettivo raggiunto è sempre nuova partenza. Dopo molti anni di sottoscale, di antri pericolosi, di garage gelidi, fra un phon termoplastico, pinze, bunsen e altri detriti industriali che raccoglievo ovunque, anche nelle discariche, negli anni ’70, quando non erano divise per materiali, dove gli uccelli volavano sopra e cani, gatti, topi si dividevano i detriti organici. Chiedevo a aziende prestigiose un luogo dove sperimentare fusioni e bruciature, sempre in totale clandestinità, i sindacati non avrebbero mai permesso in modo ufficiale la presenza di un estraneo in fabbrica, che trafficava fra forni e presse. In seguito fui autorizzata a lavorare in un hangar che mi proteggeva, sola, felice e sognavo. Questi sono stati gli anni della Montedison di Bollate. Poi ebbi la possibilità di essere ospite per quasi 3 anni in Mazzucchelli a Castiglione Olona, dove i grandi maestri, prima di me, iniziarono il progetto sul Polimero. Continuai a condurre una ricerca sperimentale e approssimativa, ma libera da modelli e maestranze, spinta solo dal desidero di plasmare nuove forme con materiali plastici, duttili e malleabili: ora la materia è “mia”. La passione per la plastica continua, ormai il riciclo di residui di scarto industriale fa parte della nostra cultura, ecosostenibile a impatto ambientale zero, mentre negli anni ’70, l’uso di questi materiali era avanguardistico, un segnale di ribellione verso l’arte tradizionale e contro la plastificazione dell’universo. Alcune maschere le ho eseguite su carta riutilizzata da lavorazione industriale e ho scelto i “crogiuli” per avvicinare l’uomo, la propria essenza, alle radici profonde della terra.



Perché ha scelto il titolo “Raccolto danzatore di topylabrys” per la sua mostra?

Ho vissuto questo lavoro rifacendomi anche alla fatica di un contadino che si appresta a celebrare il proprio raccolto e trae soddisfazione del frutto delle proprie fatiche.



Cosa rappresentano la serie di sculture “Mignon” e “Dimensioni parallele”?

Mignon: quasi come i “Santini” di felice memoria, piccoli personaggi fra sacro e profano che possiamo portare con noi, sono ironiche e possono rappresentare per ciascuno di noi ciò di cui abbiamo bisogno, in cui realtà e finzione si fondono armonicamente.



Oltre alle sculture, accessori di moda e oggetti design, non ha mai realizzato scenografie teatrali?

Un “cammino“ di quinte, così potrei definirle, le posizionai nel chiostro dei Glicini attorno al 1999. Poi fui affascinata dalle installazioni all’aperto di grande impatto scenografico. Nel 2004 presso lo spazio Bazart di Via Col di Lana a Milano feci un’installazione in cui era necessario superare una serie numerosa di pareti di plastica, intagliate e bruciate, per cui i visitatori venivano “colorati” dalla fuliggine e diventavano parte integrante dell’opera.



Lei è impegnata nell’ideazione di “Arte da mangiare - mangiare Arte” che comprende anche “Orto d’artista: dalla Semina al Raccolto”: in che cosa consiste e chi sono i partecipanti?

Giunti alla 5°edizione, dopo il gesto della semina che è stata fatta da molte persone in luoghi diversi e in varie parti del mondo, l’atto viene fotografato e inserito nel portale www.artedamangiare.it/ dove c’è la documentazione dell’evento. Questa è un’operazione che facciamo per sostenere la giornata mondiale dell’Alimentazione in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e della FAO. Il Raccolto quest’anno inizia con questa mostra e altri saranno i Raccolti che si susseguiranno nelle diverse manifestazioni programmate sino a luglio.I partecipanti sono numerosi e gli artisti contribuiscono ad arricchire la semina di anno in anno con le loro opere, che saranno presenti in diversi interventi. Il prossimo appuntamento sarà il Festival dell’Olio presso lo spazio delle Stelline dal 24 al 27 di gennaio. Durante il BIT presso la Fiera di Milano all’interno degli spazi della Regione Lombardia, il Raccolto sarà presente con una serie di proposte sugli Orti d’Arte e nell’appuntamento tradizionale estivo che si svolge presso l’Umanitaria (Mi), si trovano sempre nuove installazioni, video, dipinti che commemorano il Raccolto degli “Oggetti smarriti”. Un Raccolto unico e sperimentale lo apriremo a maggio a DepurArt Lab Gallery (Mi), dove molti artisti che hanno iniziato lo scorso anno questa avventura, continueranno a lavorare sino al 2015. Arte da mangiare - mangiare Arte sarà presente al Fuori Salone del Mobile in qualche spazio da definire dove si continuerà a Raccogliere Arte e per Expo Day a giugno con il Comune di Milano ed EXPO, all’interno di ristoranti (Orti tutti da interpretare nel piatto Solidale d’Artista). Il Raccolto è patrocinato dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano, dalla Regione Lombardia e da EXPO 2015 e in occasioni diverse anche dal Parlamento Europeo e dal Ministero degli Affari Esteri.



Come coniuga la sua attività artistica con quella di organizzatrice di complessi eventi?

E’ tutto molto difficile ma fa parte del mio progetto di Arte Totale.

L’avventura di Arte da mangiare - mangiare Arte è nata 18 anni fa in “famiglia” e per gioco, per conoscersi fra artisti, per il piacere di ritrovarsi in modo ironico, ma mettendo in evidenza come il cibo sia l’elemento della vita. Tutto si è complicato quando gli “eventi d’arte“ hanno assunto una valenza di comunicazione di rilievo e tenere il passo comportava un maggiore investimento di tempo ed energie e di capitali esorbitanti. Ma noi artisti abbiamo lottato per mantenere l’autenticità e spontaneità dell’atto d’Arte che, se condiviso con altri, diventa happening collettivo, performativo, senza diventare prodotto e venderci a sponsor che avrebbe stravolto il significato del nostro FARE ARTE. Naturalmente l’iniziativa è stata copiata, ma se avviene e l’idea piace e funziona, allora fa bene all’arte. Nel ruolo manageriale di promozione e organizzazione di eventi, in prima fila con le Istituzioni, soffro in realtà di non dedicarmi alla mia ricerca artistica con calma. Il tempo a disposizione è sempre meno e le pause mi servono per metabolizzare le idee, processo che accelero allo spasimo. Senza dubbio sarei più serena se avessi chi si occupasse della parte gestionale dell’Associazione, ma per mancanza di budget, non si trova la mia sostituta gratuita e poi anche questo aspetto rientra tutto nella mia passione di sperimentare percorsi diversi insieme. Certo il mio lavoro è stressante, ma avendo avuto la possibilità di avvicinare il mondo della burocrazia, dell’industria, degli ortisti, oltre agli artisti e artigiani, mi ha arricchita moltissimo.



Che ruolo ha l’artista nella società contemporanea?

Non so bene gli altri artisti cosa pensano, ma io mi sento protesa poeticamente a mettere il dito nella piaga dell’assurdità degli umani, per denunciare sofferenze e ingiustizie di ogni tipo. L’artista deve porre un segno su qualcosa che deve essere osservato e meditato con attenzione. Può darsi che non serva a nulla, ma ci provo e dopo quaranta anni di lavoro Ornella Piluso si ricongiunge e si sovrappone a topylabrys.



Jaqueline Ceresoli