Firenze, a palazzo Medici Riccardi una mostra sul mondo della sismologia e della meteorologia

Dai primi passi della storia della sismologia e della meteorologia ai giorni nostri, ora che gli aggiornamenti meteo sono calcolati costantemente e le scosse sismiche registrate in tutto il mondo e si leggono sul proprio cellulare.

Saranno 60 i pezzi legati alla geofisica e 80 quelli della meteorologia. In più, diversi macchinari e plastici per coinvolgere ad accompagnare i visitatori nel mondo delle discipline delle scienze della terra. In esposizione anche un piccolo aereo meteorologico.

L’allestimento presenta, in un percorso cronologico, apparecchi della meteorologia, della sismologia e, in alcuni casi, anche del geomagnetismo.Durante la visita alla mostra si potrà anche assistere ad una simulazione del sistema di monitoraggio sismico italiano. L’esposizione è organizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Provincia di Firenze, Osservatorio Ximeniano di Firenze, Istituto di Biometeorologia del Cnr e dal Cra – Climatologia e meteorologia applicate all’agricoltura, in collaborazione con numerose Università e centri di ricerca italiani ed euro-mediterranei.