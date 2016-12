foto Ufficio stampa Correlati Natività sacre e nascite laiche al Museo Tornielli, Ameno (No)

Nell’antica ed elegante residenza estiva che porta il nome del nobile casato che la fece costruire, Palazzo Tornielli, arroccata sulle verdi colline del Lago d’Orta nel cuore del piccolo borgo di Ameno (Novara), da qualche anno ha trovato posto un museo di arte contemporanea che ospita opere di Angelo Molinari, Enrica Borghi, Piero Gilardi, Johaness Pfeiffer, Paka, Fausta Squatriti e tanti altri, ma dove, in questi giorni di festa (fino al 27 gennaio), è anche possibile visitare una bella mostra a tema curata di Francesca Pasini: “Natività e nascite laiche. Appunti di dialogo tra iconografia sacra e visioni contemporanee".



La mostra offre una lettura interessante e insolita sul tema della nascita perché tenta di ricostruire un legame (formale, cromatico, ma soprattutto concettuale) tra opere del passato, dall’iconografia classica e collaudata, e opere del presente, pensate spesso con un repertorio stilistico e linguistico inconsueto e allusivo. In particolare, il confronto offre lo spunto per interrogarsi su cosa significa oggi per un artista l’espressione "mettere al mondo", come è visto oggi il rapporto tra la Natività e le nascite nel variegato e vasto registro dell’arte.



La mostra, dunque, da un lato evoca i temi dell’iconografia sacra come una sedimentazione culturale profonda e diffusa, ma anche come un mondo fantastico e fiabesco, esemplificati attraverso opere di Gaetano Previati, Taddeo Zuccari, Carlo Dolci, Pietro Da Cortona, Antonio Balestra e Mosé Bianchi; dall’altro si tessono dialoghi curiosi e intensi con i lavori Liliana Moro, Marzia Migliora, Mocellin-Pellegrini, Wolfgang Tillmans, che invece raccontano di una società multietnica e problematica, di una maternità che rompe gli schemi, conosce recenti preoccupazioni o nuove gioie. Ma, facciamo qualche esempio.



Nell'istantanea di Eva Frapiccini una nonna rom tiene in braccio la nipote, richiamando nella forma l’immagine di una consueta Madonna col Bambino, ma nella sostanza quel ritratto intende metterci a confronto con una realtà quotidiana forte e dura, che però non manca di intensità poetica e interesse estetico. Lo stesso fa Vanessa Beecroft quando pone accanto a una Madonna di origine nordica, elegantemente avvolta in un manto e in un velo rosa, un San Giuseppe africano, scalzo e coperto di una tunica blu, mentre stringe al petto un bambino nero come la pece. Oppure, Shirin Neshat, la cui madre-Madonna è totalmente celata da un chador scuro e tiene per mano un bimbo nudo, dagli occhi intensi e cupi, il cui corpo è completamente decorato con disegni e versi di antichi poeti sufi. E ancora, Elizabeth Aro indica con un’unica ala di seta bianca, leggera come una nuvola, l’interruzione del volo di un angelo, la fine di un sogno. Infine, Last but not least di Alberto Garutti, che nell'ultimo decennio ha portato Ai Nati Oggi in varie città del mondo (Bergamo – Ghent – Istanbul), rammenta come in alcune zone del pianeta si accendono delle lampade quando nasce un bambino.



Tra gli eventi collaterali, si segnala la presentazione sabato 15 dicembre alle ore 16.30 di Michelangelo Pistoletto per il progetto ReBirth Day.