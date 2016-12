A Genova la poesia e la luce di Joan Mirò

Poesia e luce è una rassegna esaustiva dell’opera di Joan Miró (1893-1983), il grande artista catalano che ha lasciato un segno inconfondibile nell’ambito delle avanguardie europee. La mostra, aperta fino alpresenta oltre 80 lavori mai giunti prima nel nostro Paese, tra cui 50 olii di sorprendente bellezza e di grande formato, ma anche terrecotte, bronzi e acquerelli. Si possono ammirare tra i capolavori, gli olii Donna nella via (1973) e Senza titolo (1978); i bronzi come Donna (1967), tutti provenienti da Palma di Maiorca dove la Fundació Pilar i Joan Miró detiene molte opere dell’artista, concesse in via del tutto straordinaria per questa esposizione.

NON SOLO MIRO'

Insieme alla mostra di Mirò, i visitatori di Palazzo Ducale potranno anche godere della bellezza degli scatti di uno tra i principali fotogtrafi contemporanei con la mostra di Steve McCurry "Viaggio intorno all’Uomo". L'esposizione presenta in oltre 200 foto, un'antologia di tutta la produzione di McCurry con numerose delle sue immagini più famose, a partire dal ritratto della ragazza afgana dagli occhi verdi. Insieme alle icone più conosciute, scattate nel corso degli oltre 30 anni della sua straordinaria carriera di fotografo e di reporter, sono presentati i lavori più recenti, insieme ad alcuni inediti, non presenti nelle mostre precedenti.

CAPODANNO SPECIALE

A Palazzo Ducale un'originale notte di San Silvestro per tutti coloro che vogliono salutare il nuovo anno con un appuntamento insolito e intelligente in compagnia dei capolavori di Mirò e delle fotografie di Steve McCurry proposti in due mostre, l’una nell’Appartamento del Doge, l’altra nel Sottoporticato e che per questo Capodanno saranno aperte fino alle 2 di notte. Le due esposizioni sono visibili anche acquistando uno speciale biglietto congiunto a soli 16 euro.

