Carlo Carrà, stagioni e sentimenti

"Per lo spirito non esistono contraddizioni, ma trasformazioni e sviluppi; mutare una direzione in arte non significa rinnegare tutto il passato, bensì allargarlo fino a compenetrarlo con un altro concetto estetico, scoprire nuovi rapporti ignoti, aprir meglio gli occhi per comprendere una somma maggiore di realtà. (…)"

Carlo Carrà, 1942





Quante sono le stagioni artistiche di Carlo Carrà? Per percorrerle ed approfondirle tutte non basta una vita, ma l'antologica ad Alba curata da Maria Cristina Bandera alla Fondazione Ferrero (27 ottobre 2012-27 gennaio 2013) è un esempio virtuoso di riflessione critica, mossa in primis dalla lettura regalata del celebre storico d'arte albese Roberto Longhi (1913"Pittori Futuristi"; 1937 monografia e saggi su "Paragone") e via via approfondita nel percorso riassunto in 76 opere (provenienti dalle più prestigiose istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, oltre che da importanti collezioni private) attraverso i punti nodali fondamentali della maturazione artistica del grande Carrà: i primi lavori divisionisti (La strada di casa, cartone ad acquerello e tempera, 1900), il Futurismo (Ciò che mi ha detto il tram, 1911 e il protocubismo di Ritmi di oggetti, esposto a Roma nel 1913), la Metafisica (Penelope,1917), il Realismo mitico (San Giacomo di Varallo, 1924) e i paesaggi a partire dagli anni Venti, le composizioni monumentali di figura degli anni Trenta e una selezione di affascinanti nature morte (Natura morta con bottiglia e chicchera, 1966). Non poteva essere altrimenti, visto che la stessa Maria Cristina Bandera è Direttore della Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi a Firenze.



Un tributo e una formazione, una fonte tra le più autoroveli, un amico dello stesso Carrà e una suggestione potente se non una nemesi quella del Longhi, che la curatrice ha saputo rendere sua e in un certo senso superarla con nuovi approcci lungo tutto il secolo breve, complesso, tormentato, come pochi altri nella storia. L'idea di fondo, supportata dall'abile allestimento lineare di Danilo Manassero è quella, secondo le parole della curatrice, "di spalancare le porte con una mostra gratuita a vere e proprie icone dell'arte del '900 per far scoprire il lungo percorso creativo del protagonista alessandrino dei grandi movimenti artistici italiani ed interprete di un nuovo linguaggio altamente narrativo e di grande suggestione". Sono i decenni e i fervori, artistici ed intellettuali, delle avanguardie del Novecento che ripensano in toto la tradizione figurativa italiana comparandola ai nuovi modelli europei. Il fil rouge del mutamento e dell'allegoria, presente in ogni suo lavoro, contraddice la serenità della tavolozza con toni spaesanti, provocando una strana contrazione del punto di vista dell'osservatore, un movimento o una paradossale staticità, fino a delineare una vera e propria schisi tra l'occhio e lo sguardo. Una modalità di ascolto del reale, prima che di consistenza visiva sedimentata, in una sorta di sperimentazione costante tra stili ampiamente sfruttati e poi accantonati, con le personali stratificazioni del colore a sovrapporsi l'una sull'altra fino a indiviaduare la struttura trasparente dell'immagine ed in essa il senso vivo di assenza o di desolazione che accompagna ed inganna tutti i nostri tentativi di sporgere la testa oltre la cornice visuale così sapientemente calibrata.



La pittura metafisica è una delle cifre stilistiche più note di Carrà, anche ai non adepti al mondo dell'arte: un'identità ed un soggetto espressi in una sorta di vuoto cosmico che porta con sé l'idea di instabilità e di migrazione facendo riflettere sul dramma del vuoto, con una severità ed una compostezza irreale seppur filtrata dall'artista che spalcanca anche una via via di fuga davanti agli occhi del fruitore, svelando il rapporto della natura col vero, autoescludendo la forza distruttrice dell'uomo del quale si colgono solo sottili rimandi. Sono iconiche le opere quì esposte: La Musa metafisica, 1917, Penelope, 1917 e L'Ovale delle apparizioni del 1918. E' un inannellarsi di capolvori come Pino sul mare,1921, simbolo della poetica dell'artista e tanti altri ancora, non privi di richiami alla tradizione, come il Trecento e il Quattrocento italiano e i riferimenti a Cézanne, oltre all'assonanza spiegata dallo stesso Longhi con Seurat, ben coglibile nella virilità del movimento e nella potenza dei volumi ben definiti dei Nuotatori degli anni Trenta e della forza espressiva di Atleti in riposo, di pochi anni più tardi, dove il recupero della figura umana è un tratto costante anche ad altri masterpieces come Donna sulla spiaggia, 1931.



E poi il "realismo mitico" da cui discendono i noti paesaggi, le marine, le nature morte degli anni 30 e 40 che rendono la luce e il cromatismo con etrema schiettezza ed una sorta di nudità interiore, stilemi e forme a cui l'artista attenderà fino a poche settimane prima di spegnersi ad ottantacinque anni . Lasciano il visitatore due tele inattese (Mistici, sensuali, contemporanei 1938-1945 ; La libecciata 1956) e l'emblematica porta socchiusa sagacemente allusiva de La stanza, 1965. Questa antologica è dunque a buon diritto un valido completamento di esposizioni come quelle storiche del 1942 nelle sale di Brera e la grande mostra di un ventennio fa nel Palazzo Reale di Milano, un vero e proprio evento che con sentimento riporta in vita Carrà attraverso il suo ricordo, anche umano, percorrendo il sodalizio intellettuale con Longhi (1890-1970) che lo annoverava tra i suoi due pittori prediletti insieme a Giorgio Morandi, cui la Fondazione Ferrero ha già dedicato un evento espositivo due anni fa, sempre con supporto scientifico di Maria Cristina Bandera .



Giulia Cassini