Incroci di pittura al Maga

Al MAGA, doppia personale di Omar Galliani e Alessandro Busci: un passaggio generazionale nel segno della magia della pittura.



Cosa possono avere in comune il pittore-classico, idealista Omar Galliani, classe 1954, nato a Montecchio Emilia, dove vive e lavora e un architetto milanese, Alessandro Busci, classe 1972, pittore espressionista, romantico, atmosferico e visionario?



Il primo è un pittore diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna e insegna pittura all’Accademia di Carrara, il secondo è pittore per vocazione e architetto laureato al Politecnico di Milano con una tesi in storia dell’arte, sperimentatore di nuovi supporti e materiali non convenzionali: condividono la magia della pittura, un linguaggio “ever green” e trasformista per necessità, mai antimodernista. Artisti che dialogano con la storia dell’arte e declinano il tema del paesaggio umano e urbano, nella prima mostra ideata e curata da Flavio Caroli, al Maga di Gallarate (Va), con cui prende avvio la nuova stagione espositiva sotto i crismi della pittura avanguardista e della qualità esecutiva, tecnica ed artigianale.

Questa doppia personale di due diversi protagonisti dell’arte figurativa italiana, entrambi noti per aver esposto in Italia e all’estero e nelle Biennali a Venezia, diversi per generazione e formazione, si propone come obiettivo una ricerca “di centro di gravità permanente”, parafrasando una canzone degli anni ’80 di Franco Battiato, scrive Caroli nel testo introduttivo del catalogo (Silvana Editoriale), è concepita come un duplice progetto espositivo, coerente e intimamente collegato, secondo un impianto antologico.



Il programma del museo 2013, è basato su due linee: la prima con mostre esplorative della storia dell’arte e la seconda con mostre di protagonisti del nostro tempo.

La mostra Galliani /Busci s’inserisce nella seconda proposta d’indagine del contemporaneo.



Il percorso si apre al piano terra con una carrellata antologica di Alessandro Busci, dove circa una settantina di opere realizzate tra il 1996 e il 2012, raccontano il presente, con skyline infuocati, paesaggi urbani di sironiana memoria, dalle cromie accese e dalle atmosfere livide, turneriana in certi sfondi informali, che evocano gli scenari Blade Runner di Ridley Scott, un film che ha segnato l’immaginario collettivo e la generazione degli artisti anni ’80-90.

I suoi panorami cupi e postatomici, si accendono di bagliori improvvisi, abbacinati, che squarciano il buio di una notte senza fine, edifici industriali, aree dismesse, fabbriche abbandonate, periferie, foreste di cavi e di tralicci elettrici, gru minacciose, distributori di benzina, aeroporti, stazioni, transatlantici, aeroplani, vedute d’intrecci di tangenziali. Le architetture che danno forma al tempo, come il mitico “Pirellone” di Giò Ponti, diventato ready - made della modernità e icona della Milano progressista e industrializzata, lo stadio “Nido” di Shanghai, la Power station. Malpensa, Ronchamp, lo stadio di San Siro di Milano. Questi e altri luoghi urbani e architetture disabitate, inquietanti, silenti, metafisiche panoramiche dipinte su supporti di acciaio, metallo, ferro, rame, corten, alluminio con smalti e altre tecniche pittoriche sperimentate disposti seguendo una sequenza filmica immaginaria e perimetrano lo spazio del museo ci appartengono perché rappresentano l’inquietudine della post-modernità e l’incognita del futuro.

Il Novecento nasce nel falò delle guerre nazionalistiche del secolo precedente e si chiude nel crollo del muro e con esso dei paesi socialisti e comunisti; il terzo millennio si apre con l’attacco terroristico al World Trade Centre dell’ 11 settembre del 2001, che polverizza l’icona della città come mito del progresso. Nell’ambito della prima sala cercate la sua installazione “Variazioni di Golberg”, composta da 32 opere ispirate alle variazioni di Bach e accompagnata da l’esecuzione musicale di Andrea Padova. Al primo piano, lasciato alle spalle il paesaggio urbano e i colori espressionisti di Busci, dai toni drammatici, si entra in quello umano, con una panoramica di opere di Omar Galliani, classicista, quasi “ingresiano” nella sua ossessiva ricerca della purezza formale, che si racconta con opere dipinte tra gli anni '70 e il 2012.

La sua tecnica, il culto per il disegno, la pittura, come strumenti del fare Arte, contengono sia un senso del tragico, sia l’enigma della Bellezza; tutto dipende dall’abilità e sensibilità dell’artista. Nei suoi volti di sfingi senza tempo, nelle piogge magrittiane di scarpe maschili e femminili o di petali di rosa, coltelli, nelle nature morte, vanitas e figure alate, teschi, rimbomba l’eco del mito classico, di una grandezza perduta, della caduta dell’uomo dall’Olimpo. L’uomo moderno è destinato a vagare nello spazio e nel tempo, senza alcun centro di gravità permanete, osservando le sue opere, un senso del tragico ci pervade e in questa misteriosa tensione, in bilico tra decadentismo e citazionismo del glorioso passato, tra icari, volti, frammenti di sculture neoclassiche, vince la seduzione plasmata nei corpi, algidi e alteri di immortali vestali della Bellezza.

Sono autentiche chicche un ciclo di disegni a matita su carta giapponese, degli anni ’70, in cui il mito diventa la trascrizione di un epos di un uomo troppo umano.



Jaqueline Ceresoli