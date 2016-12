Wish, i desideri in mostra con Kensuke Koike

foto Ufficio stampa Correlati Wish, le opere di Koike a Milano

Kensuke Koike online “I diamanti sono i migliori amici delle donne”, cantava Marilyn Monroe. Oggetto tra i più sognati, simbolo dell’eterna promessa d’ amore che diventa uno strumento per raccontare il desiderio, visto come pulsione che condiziona e muove la nostra vita. È la chiave artistica delle opere del giapponese Kensuke Koike raccolte nella mostra “Wish”, dal 12 dicembre 2012 al 30 marzo 2013 esposte a Milano nello spazio di Rossana Ciocca in via Lecco 15.

I lavori di Koike partono da una serie di immagini fotografiche raccolte nel tempo, ritratti vintage di persone sconosciute, alla ricerca di un'ideale essenza di bellezza. L’artista scompone le fotografie ricercando nei volti dei soggetti inquadrati i desideri di coloro che li hanno amati, ma anche di chi li ha ritratti, e dell'artista stesso che li ha scelti.

In questo modo l’artista ottiene un alter ego dell’immagine, che si mostra così nella sua vera natura di residuo dalla memoria perduta. Ciò che ne risulta è un dittico dove si oppongono due parti frammentate e decostruite dell'immagine, da un lato per sottrazione (cut-out) e dall'altro per addizione e accumulazione (collage).



Con una tecnica analoga (switched vintage photo) è stata realizzata una seconda serie di lavori fuori mostra ispirati all'idea surrealista di emancipazione dello sguardo. Due opere scultoree completano l'allestimento dell'esposizione e si pongono come possibili studi per il progetto di sintesi di un diamante artificiale.

Il senso complessivo del lavoro è di elevare il diamante allo status di inedita pietra filosofale, catalizzatore del desiderio, capace di catturarne le diverse forme e qualità, fisiche e simboliche. In occasione della mostra è stata realizzata anche un'opera multipla su carta, 120 variazioni della forma di un diamante ottenuta sovrapponendo 5 matrici e applicando alternativamente, su ciascuna di esse, 5 coloranti neri in polvere, di differenti tonalità e consistenza.