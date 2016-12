In mostra a Milano 150 anni di farmacia

foto Ufficio stampa Correlati Un'anteprima della mostra Promossa dallo storico marchio farmaceutico “Carlo Erba”, la mostra ideata e realizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia nasce per far conoscere un’avventura personale, scientifica, industriale e sociale che rappresenta un tassello significativo della storia italiana. A Milano, fino al 27 gennaio 2013.

Ai visitatori viene proposto un percorso di scoperta coinvolgente ed emozionante che comprende oggetti storici, documenti originali, audiovisivi, testimonianze personali, fotografie, grafica e installazioni che invitano a esplorare i temi affrontati attraverso la vista, il tatto, l’udito e anche l’olfatto.



I protagonisti sottintesi sono sempre i farmaci che fanno parte della quotidianità di tutti noi, ma dei quali raramente conosciamo la storia: da dove vengono? Come si sono evoluti? Che immagine ne abbiamo e quanto ne sappiamo davvero?



La farmaceutica è una scienza giovane con un passato plurimillenario, nata nell’Ottocento quando la chimica si afferma come scienza autonoma e i farmaci di sintesi costruiti in laboratorio sostituiscono i semplici, le spezie cedono il posto ai farmaci, lo speziale al farmacista. In questo panorama di radicale mutamento del settore, un ruolo da protagonista è ricoperto da Carlo Erba, che in questo contesto si forma e fonda un’impresa all’avanguardia.



Il percorso della mostra si sviluppa attraverso cinque aree tematiche, che sono identificate spazialmente da altrettante “cellule espositive” disposte liberamente nello spazio per creare un percorso di visita non rigido: l’officina delle pillole, la giusta ricetta, la vita da farmacista, un sorriso per la scienza, il minicinema in cui vengono proiettati filmati storici ed estratti di un documentario sulla figura di Carlo Erba.