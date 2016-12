Miagolando in Piazza Castello a Torino

foto Ufficio stampa

Un nuovo importante appuntamento dedicato all’arte titolato “Miagolando in Piazza Castello” fino al 7 dicembre 2012 presso gli spazi di Donna Sommelier Europa a Torino in Piazza Castello 9. Un progetto originale ed emozionante, giunto alla seconda edizione, quale personale di Luisa Conte, eccellente artista che ha al suo attivo numerose mostre in sedi prestigiose, composta da una quarantina di delicati acquerelli e da una quarantina di aggraziati acrilici su tavola raffiguranti i diletti gatti.

Luisa Conte nasce a Rivoli in provincia di Torino, dove tuttora risiede. Ha studiato pittura sotto la guida di insegnanti privati ed ha esposto in personali e collettive, tra le quali si ricordano: Castello di Cisterna d’Asti, Alassio, Sanremo, Tesoriera di Torino, Firenze, Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli,Venezia, Palermo, Lecce, Società Promotrice delle Belle Arti a Torino; ed all’estero: Nizza, Parigi, Bruxelles, Bruges, Roses, Londra. Nel 2007 è stata selezionata dall’Ambasciata di Costa Rica presso il Quirinale e dal Museo di Arte Contemporanea Italiana in America per l’inserimento di una sua opera nel catalogo presentato alla 52 Esposizione Internazionale d’Arte, la Biennale di Venezia, presso l’Ateneo Veneto. Ha conseguito svariati premi sia in Italia che all’estero dove recentemente le è stato assegnato il premio della giuria al concorso internazionale "Città di Tokio". Le sue opere sono custodite in Musei e collezioni private. E’ stata recensita dalla stampa specializzata con testimonianze di Paolo Levi, Clizia Orlando, Antonio Carena, Salvatore Russo, Anna Biondolillo, Bruna Bertolo e molti altri. Ha insegnato pittura e tecniche artistiche per alcuni anni presso il suo laboratorio. E’ appena stato pubblicato il suo libro “Storia di un amore senza fine”, edito da “L’Autore Libri Firenze”, dedicato alla sua gatta Camilla ed illustrato con 40 acquerelli realizzati per l’occasione.

Camilla è una gattina speciale, la sua vita è felice e spensierata, le persone che la circondano la amano e lei ha una fiducia illimitata negli esseri umani. La vita però la mette alla prova, riservandole amare sorprese e lei si troverà di colpo ad affrontare situazioni difficili che ribalteranno il suo modo di concepire l’esistenza. Al racconto si alternano le illustrazioni a colori realizzate dall’Autrice che spiegano anche visivamente le emozioni provate da Camilla e che cercano di dare maggiore risalto alla sua indole ed alla sua sensibilità. Un dolce messaggio di speranza e di gioia di vivere. Fino ad un insperato miracolo d’amore!



L’esposizione “Miagolando in Piazza Castello” è curata dalla dottoressa Giorgia Cassini, critico d’arte: "Incantevole. Ecco come appare la mostra Miagolando in Piazza Castello. L’esposizione è incentrata sulla recente produzione pittorica di Luisa Conte che ha eletto il gatto a soggetto iconografico prediletto. La mostra è modulata in tre distinte fasi espositive con serate di presentazione dedicate al fine di far conoscere al pubblico la triade di tematiche sviluppate intorno alle figure degli amati felini.

Luisa Conte ha dipinto molti gatti, ma non è una pittrice di gatti, è una pittrice di “presenze”, di “essenze di felini”. Di fatto esemplifica la serie dedicata alle città dove il nostro sguardo è indirizzato alla scoperta del paesaggio urbano attraverso la sagoma felina. “La Gatta Antonelliana”, “La Chatte de Bruges”, “Il Gatto di Villa Ormond”, “The Union Jack’s Cat”, per citarne solo alcuni, sono dipinti in cui effetti ed elementi sorprendenti si intrecciano, sono composizioni teatralizzate, modellate sulle inclinazioni della Conte, rese con una pittura figurativa dettagliata e precisa ed in cui la pittrice applica la teoria del “magico – circostanziale” all’inquadratura prospettica attraverso la sagoma felina che contorna il potere evocativo della veduta trasformando così il consueto in qualcosa di incantato e meraviglioso.

L’aspetto che accomuna i quadri delle altre due serie espositive è la metamorfosi del gatto entro un universo simbolico, si pensi alla serie di tavole acquerellate dedicate a rappresentare visivamente la narrazione del libro “Storia di un amore senza fine” od ancora alla serie delle carte da gioco conforme all’iconografia dei tarocchi, soggetto caro ai surrealisti, alle loro incursioni nel magico e nell’esoterico che per la Conte sono invece pretesto esclusivo di raffigurazione di una categoria estetica promulgatrice di bellezza".