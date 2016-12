L'abbraccio di Amore e Psiche a Milano

Le siepi di un labirinto neoclassico pervadono il salone cinquecentesco di Sala Alessi. Ombre di piante si arrampicano sulle pareti. Gli archi decrescenti creano illusioni di fughe prospettiche. Profumi sottili di erba e di marmo, suoni e luci si profondono in questo giardino iincantato nelle tenebre notturne. Le pareti e il pavimento sono rivestiti in erba sintetica.



In questo scenario le luci illuminano prima il sensualissimo quadro "Amore e Psiche" di Fronçois Gérard (1798), poi trionfale appare nel suo biancore "Amore e Psiche" di Antonio Canova (1797), che ritrae l’attimo in cui la fanciulla, drappeggiata in un sottile e trasparente velo, prende la mano di Amore per deporvi una farfalla, simbolo della propria anima, fissando i canoni estetici delle “sue divinità” ricche di dolcezza e di bellezza sensuale.



Fronçois Gérard coglie l’istante in cui Psiche riceve il primo bacio di Amore, impedito di vedere Cupido, fortemente ispirato all’opera di Canova ma denso di un erotismo che gli assicurò un grande successo di pubblico.

I due capolavori del Louvre, nell'ormai classico appuntamento natalizio, offrono grazie a Eni il dono sublime dell'arte alla città di Milano.



“Si tratta di un grande evento che anno dopo anno si rinnova e di questo ringrazio Eni e il museo del Louvre che lo rendono possibile. Rinnoviamo una bellissima tradizione per cui a Milano, durante le festività natalizie, è possibile vedere due capolavori che trattano lo stesso tema in maniera diversa. Questo evento contribuisce ad amare sempre di più la cultura, l’arte e l’esposizione di Sala Alessi rappresenta un dono alla città, ai milanesi e non milanesi. Mi auguro che si possa superare il record delle oltre 200mila presenze dell‘anno scorso quando Palazzo Marino ha ospitato due opere di Georges De La Tour”, ha detto il Sindaco Pisapia.



La mostra, curata da Valeria Merlini e Daniela Storti, è integrata sia da apparati didattici e supporti video, sia da un percorso digitale con un sito web (www.amoreepsicheamilano.it) , un’app dedicata, video e approfondimenti su YouTube, Facebook, Twitter, Google+ e Foursquare e laboratori dedicati per le scuole elementari e medie.



L'allestimento della mostra è curato da Elisabetta Greci e si rifà alla visione delle Metamorfosi di Apuleio (II sec d.C.), e fonte di ispirazione nella letteratura e nell’arte, particolarmente nel '700 e nel '800, quando il mito vive una fase di intensa fortuna nell'estetica neoclassica.



Il catalogo è pubblicato da Rubettino Editore e curato da Vincent Pomarède, Valeria Merlini e Daniela Storti. Si presenta in forma interdisciplinare, accogliendo non solo saggi di storia e critica dell’arte (si segnalano, per esempio, i saggi di Vincent Pomarède e Ferdinando Mazzocca) ma anche di carattere filosofico (si veda a tal riguardo l’interessante saggio di Giulio Giorello). La pubblicazione diventa così uno strumento che va oltre i fini soliti che si prefigge un’opera di questo genere, rappresentando altresì un imprescindibile volume di riferimento sull’arte neoclassica e sui mille significati che soggiacciono all’elaborazione del mito che ha ispirato le opere in esso analizzate, impreziosito peraltro dal prestigio degli autori dei saggi che lo compongono.







Una serie di incontri organizzati da Eni presso la sala conferenze di Palazzo Reale (con ingresso gratuito su prenotazione) e materiali specifici per le scuole a disposizione sul sito eni.com contribuiranno ad approfondire il tema di Amore e Psiche.