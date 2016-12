Milano celebra Wagner, dall'opera ai fumetti

foto Ufficio stampa Correlati Wagner a strisce

Milano celebra il bicentenario della nascita di Richard Wagner e non sarà solo il cuore dell'opera milanese a ricordare il grande compositore del romanticismo tedesco. Mentre la Scala aprirà la stagione lirica con il Lohenring, una delle sue opere più celebri, un omaggio tutto particolare è stato organizzato al Museo del fumetto di viale Campania.Dal 30 novembre al 6 gennaio sarà esposta la mostra "Wagner a strisce". Per più di un secolo infatti a Wagner si sono richiamati molti prodotti d'animazione, che hanno raccontato, rielaborato o solo ripreso parte dell'immaginario wagneriano.Dalle mitiche figurine Liebig che hanno portato i personaggi delle sue opere nelle case di tutta Italia tra fine Ottocento e inizio Novecento, alla strepitosa versione a cartoni animati de La Valchiria con Bugs Bunny, fino all'anime giapponese con Capitan Harlock immerso nelle musiche del Ring wagneriano. Inoltre venerdì 7 alle 17 la mostra ospiterà la proiezione in diretta dal teatro alla Scala dell'opera inaugurale della lirica, con ingresso su prenotazione e gratuito.