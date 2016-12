Vermeer. L’illusione della realtà, Auditorium dell’Ara Pacis di Roma

“Vermeer. L'illusione della realtà” è il primo appuntamento di Oltre la Mostra per “Racconti di Storia dell’Arte”, per “Racconti di Storia dell’Arte”, con la “storia dell’arte” al centro di una nuova iniziativa di divulgazione culturale dedicata a studiosi, appassionati e curiosi di arte.

La lezione, che si svolgerà domenica 18 novembre alle ore 11.00 presso l’Auditorium dell’Ara Pacis e inaugura il ciclo dei quattro appuntamenti domenicali di Oltre la Mostra (25 novembre, 2 e 16 dicembre), sarà tenuta da Fabiana Mendia, che ha ideato e sviluppato il progetto per Arte In Diretta: con “L’illusione della realtà”, la storica dell’arte e giornalista intende proporre un’inedita chiave di lettura alla fruizione della pittura del Vermeer, massimo esponente della pittura olandese del XVII secolo, cui è dedicata la rassegna attualmente esposta alle Scuderie del Quirinale, “VERMEER. IL SECOLO D’ORO DELL’ARTE OLANDESE”.



Il “racconto” della Mendia sarà accompagnato dalla lettura di alcuni brani critici e letterari, interpretati da Antonio Merone, tra cui A. Malraux, M. Kozloff, R. Diodato, Vaudoyer, V. Stoichita.



Seguirà la proiezione del filmato “L'arte sentimentale della visione, non dell'invenzione”.



L'arte del maestro di Delft (1632-1675) solo apparentemente si inserisce nel filone dei pittori olandesi come Pieter De Hooch, Gerard Ter Boch, Gabriel Metsu, Gerard Dou, Caspar Nietscher, Jan Steen, esponenti di una pittura di soggetto laico (condizionata dalla fede calvinista del popolo), che ritrae liete compagnie, baruffe in osterie, persone impegnate in serene occupazioni, che sottintendono talvolta significati allegorici e moraleggianti.



Johannes Vermeer non si limita a fissare sulla tela un gesto, un episodio di vita domestica, una scena tipica, ma più che descrivere il reale cerca di fissare la sua essenza pittorica, ricerca l'armonia che regola i rapporti umani, blocca una frazione sospesa di tempo, che comunica un senso di attesa e invita a spingersi oltre l'apparenza del reale.



La luce di Vermeer non è affatto artificiale: è precisa, normale come in natura, così come la potrebbe descrivere un fisico scrupoloso.