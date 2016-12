ArtePadova: 23ª Mostra Mercato d'Arte del '900 e di Arte contemporanea

foto Gianni Marussi

Giunta alla sua 23ª edizione ArtePadova ha presentato opere del Novecento e di Arte contemporanea, più di 15.000 opere esposte, 150 tra le più importanti gallerie italiane e internazionali. Oltre 20.000 visitatori dell'edizione 2011, 30.000 mq di superfici espositiva, ArtePadova , è ideata e diretta da Nicola Rossi , “ un imprenditore che investe in cultura anche in tempi di crisi ” come ha sottolineato l'Onorevole Paolo Bonaiuti, “ e vedere una fiera così piena di gente è straordinario. In questi tempi di crisi poi, in un settore delicato come l'arte vedere la grandezza espositiva è incredibile. Qui si respira voglia di ripartire. Il mio plauso alle iniziative e agli imprenditori che amano le sfide ”.



Fitto è stato il calendario di dibattiti, incontri e art-talks.

Nei padiglioni 7, 8 e 78 una selezione di opere di altissimo livello a testimonianza delle maggiori correnti del secolo scorso.

Grande interesse anche per CAT, Contemporary Art Talent Show, l'arte accessibile ai padiglioni 1, 2, 3.

Un ampio spazio espositivo con la presenza di gallerie, associazioni o artisti, in un'area interamente dedicata a opere under 5.000 € che permette, quindi, di accedere all'arte contemporanea con un investimento relativo.

Per questa sezione è stato assegnato dalla giuria un premio in denaro e la possibilità di partecipare alla prossima edizione della manifestazione a costi agevolati.

Premiati: 1° Roberto Mingardo con l'opera: “P_20”; 2° Ibrahim Al Khalil con l'opera: "Movimento", olio su tela; 3° il brasiliano Thomas Baccaro con la fotografia “Red”; 4° Simone Scopetani con il bronzo “Bla bla bla” e 5° Pietro Dente, con l'opera “Aria Dura per la finzione di uno scorsio urbano ( Ground Zero, New York)" tecnica mista su policarbonato e tela.