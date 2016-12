A Palazzo Reale Milano celebra l’anniversario dell’Editto di Costantino

foto Gianni Marussi

“Noi, dunque Costantino Augusto e Licinio Augusto abbiamo risolto di accordare ai Cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che ciascuno crede, affinché la divinità che sta in cielo, qualunque essa sia, a noi e a tutti i nostri sudditi dia pace e prosperità”.



Ideata dal Museo Diocesano di Milano e curata da Gemma Sena Chiesa e Paolo Biscottini, l’esposizione celebra l’anniversario della emanazione nel 313 d.C. dell’“Editto di Milano” da parte di Costantino, imperatore romano d’Occidente e da Licinio, imperatore d’Oriente. Si inaugurava così un periodo di libertà religiosa e di grande innovazione politica e culturale.



Cominciava il tempo della tolleranza. Questo valore, insito nella storia milanese, va fatto riscoprire soprattutto oggi. L'ascolto e il rispetto dell'altro, altro inteso anche come diverso, sono valori fondanti di ciò che chiamiamo civiltà.







Il percorso espositivo in Palazzo Reale si articola in sei sezioni che approfondiscono con più di 200 preziosi oggetti d’archeologia e d’arte, tematiche storiche, artistiche, politiche e religiose: dalla Milano capitale imperiale, alla conversione di Costantino, ai simboli del suo trionfo. Sono evidenziati i protagonisti dell’epoca, l’esercito e i suoi armamenti, la corte, i preziosi oggetti d’arte e di lusso.



Questa mostra, estremamente pulita nel suo svilupparsi attraverso numerosissime e straordinarie testimonianze, ci fa riflettere sulle tutto ciò e ci porta a scoprire, non solo reperti archeologici di straordinaria importanza, ma quali auguste radici hanno contribuito ad imprimere a Milano un ruolo di primaria importanza.



Come sottolinea l’Assessore alla Cultura, Stefano Boeri: “Questa mostra rivela come Milano sia stata, oltre che la capitale politica e amministrativa di un impero, anche un riferimento etico e culturale. Milano, in quel preciso momento storico, ha saputo mostrare al mondo la propria profonda civiltà attraverso l’apertura ad ogni espressione di fede e alla tolleranza religiosa in un tempo in cui barbarie e intolleranza parevano regnare più sovrane dell’autorità imperiale”.





Un’importante sezione della mostra è dedicata a Elena, madre di Costantino, imperatrice e santa, per mettere in risalto la singolarità di questa figura femminile all’interno della corte imperiale e della storia della Chiesa.

Attraverso reperti e ricostruzioni, si potrà rivivere la Milano imperiale: dal Palatium, edificio polifunzionale destinato ad accogliere la sede dell’imperatore, alle grandiose Terme, identificabili tra gli odierni Corso Vittorio Emanuele e via Larga, al quartiere di piazza Meda, ricco di edifici privati, alla necropoli dell’area di Sant’Eustorgio, e ad altre zone della città.



Numerosi oggetti d’arte e di lusso appartenuti a personaggi dell’élite dell’impero o destinati alle chiese, tutti di inestimabile valore, testimoniano il passaggio, avvenuto nel corso del IV secolo, del cristianesimo da devozione lecita privata a una dimensione pubblica e ufficiale e, infine, a unica religione dell’Impero. Preziose gemme e cammei di corte, argenterie da mensa e liturgiche, gioielli in oro consentiranno di tracciare un quadro vivace del fasto che caratterizzava la vita della corte e la devozione verso la Chiesa. Ritratti, monete e oggetti documentano il nuovo aspetto pubblico dell’imperatore, della corte, dei grandi funzionari, dell’esercito, della Chiesa e dei suoi vescovi fino ad Ambrogio, che renderà la sede vescovile ambrosiana la più importante dell’Occidente.



Le varie sezioni contengono opere provenienti da numerosi musei e istituzioni pubbliche, sia italiani che stranieri: dal Kunsthistorisches Museum di Vienna ai Musei Capitolini di Roma; dal British Museum al Victoria & Albert Museum di Londra; dalla Bibliothèque Nationale di Parigi alla National Gallery di Washington.