Akbar Il Grande Imperatore dell'India a Roma

Promosa dalla Fondazione Roma e organizzata dalla Fondazione Roma- Arte-Musei con Arthemisia Group, la mostra Akbar. Il Grande Imperatore dell'India (Umarkot, 1542 - Agra, 1605), è dedicata ad uno dei sovrani più illuminati della storia, mostra curata da Gian Carlo Calza. Lʼevento è patrocinato dal Mibac - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministero della Cultura Indiano e realizzato grazie al coinvolgimento dellʼAmbasciata dʼItalia a New Delhi e dellʼAmbasciata dellʼIndia.



Per Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente Fondazione Roma: "Lʼesposizione segna unʼulteriore tappa del lungo cammino già intrapreso dalla Fondazione e volto a esplorare “mondi lontani”, caratterizzati da alti profili culturali e particolarmente dal concetto che la cultura è lo strumento principale per la promozione del dialogo tra differenti civiltà e modi di vivere dellʼUmanità; non senza il coinvolgimento di famosi studiosi e appassionati provenienti da ogni dove, come anche delle massime istituzioni museali europee e mondiali.

Questa mostra ha un significato particolare: lʼimperatore Akbar è un sommo esempio di come la cultura possa fungere da volano per la comprensione reciproca tra civiltà e religioni diverse. Lʼimperatore Akbar non cambiò solo lʼIndia, ma riuscì ad affermare nel mondo un progresso intellettuale che coinvolgeva al contempo la sfera spirituale e quella secolare degli individui del suo Paese. Il percorso espositivo, ricco e originale, non intende solo raccontare la storia di Akbar; i visitatori saranno indotti a una profonda riflessione sui concetti di tolleranza, apertura, comprensione del diverso da sé. Più Paesi e più Religioni convergono verso un punto comune, segnato dalla consapevolezza che la conoscenza non sia solo una scelta, ma una responsabilità dellʼessere umano. Questo è il compito che lʼarte dovrebbe anche assolvere e che la Fondazione Roma si propone di conseguire con il suo operato, attraverso le numerose iniziative promosse e sostenute in ambito culturale».



La Fondazione presenta, dopo le mostre sulla Cina e il Giappone, una mostra mai realizzata prima in Italia ed unica al mondo per numero delle opere presentate e completezza temporale. Oltre 150 opere racconta l'era di Akbar “Il Grande”, un sovrano che, malgrado il proprio analfabetismo, promosse il mecenatismo culturale, sviluppò l'architettura e l'urbanistica, favorì la tolleranza e il sincretismo religioso.



Dice il curatore Gian Carlo Calza: "Akbar. “Il più grande” è lʼattributo di Dio più usato nel mondo islamico. Ma è anche il nome di regno con cui è passato alla storia il principe imperiale dellʼIndia Jalaluddin Muhammad. Come sia stato possibile che questo appellativo riferito a Dio sia divenuto anche suo, quale il più grande in assoluto fra i regnanti, come la sua vita e la sua opera siano diventate simbolo del livello più alto del governare, e infine come egli sia entrato nellʼimmaginario collettivo a esempio sommo di capacità strategica, acutezza diplomatica, saggezza amministrativa, nonché di promozione dellʼarte, della cultura e dello sviluppo urbano, ma soprattutto di tolleranza, creatività e pietas religiosa, forma lʼoggetto di questa mostra."



Divisa in cinque sezioni, l'esposizione rievoca l'ambiente storico-sociale dell'epoca attraverso dipinti, illustrazioni di libri, rarissimi tappeti, oggetti e armi tempestate di pietre preziose e il favoloso splendore della corte Moghul, raja e maharaja, meta di esploratori, mercanti e conquistatori, che giungevano da tutto il mondo in quella terra misteriosa, ricchissima e affascinante.

Nella I sezione: Vita a Corte, governo e politica; II sezione: Città, urbanistica e ambiente; III sezione: Arti e artigianato; IV sezione: Guerra, battaglia e caccia; V sezione: Religione e mito.



In concomitanza con la mostra la Fondazione Roma-Arte-Musei organizza la manifestazione "Bollywood Film Meeting Roma", in programma presso il Teatro Quirinetta dal 29 novembre al 9 dicembre 2012, allo scopo di offrire uno sguardo sulle nuove tendenze della produzione cinematografica in lingua hindi di Mumbai. Aprirà la rassegna lo spettacolare film storico sulla vita dellʼImperatore Akbar Jodhaa Akbar (2008), di Ashutosh Gowariker, già regista dellʼacclamato Lagaan (2001), candidato agli Oscar come miglior film straniero.