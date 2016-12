Roma, omaggio allo spirito di Pasolini

Ventidue artisti, undici poesie, una mostra. Nelle sale espositive di Palazzo Incontro a Roma (via dei Prefetti 22), è in corso, fino al 23 dicembre, una mostra d’arte contemporanea che celebra la poesia di Pier Paolo Pasolini. ‘PPP. Una polemica inversa’ è il tentativo di rendere omaggio, attraverso la comunione fra poesia e arte, alla figura di uno fra i più grandi intellettuali del novecento italiano ed europeo.

Obiettivo della mostra è quello di attivare uno spazio all’interno del quale ruotano l’ispirazione poetica e la creatività artistica, in un continuo rimando di suggestioni, simboli, concetti e creazioni estetizzanti che si fanno impressione e visione.

“Abbiamo pensato questa manifestazione – scrive il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti – come un’occasione per mischiare, attraverso i versi di Pasolini, linguaggi e persone, artisti e generazioni. E credo davvero che questo approccio libero e aperto rispetti profondamente una delle caratteristiche più particolari del poeta: tra i grandi intellettuali italiani del Novecento, non ce n’è stato uno più eclettico, uno così affamato di libertà espressiva e varia umanità. Questa mostra è anche un riconoscimento non formale o retorico ad un uomo che con le istituzioni ebbe un rapporto coraggiosamente conflittuale”.

Al centro del progetto, appunto, l’opera poetica di Pasolini, undici componimenti in versi tratti da “Le ceneri di Gramsci”, “La religione del mio tempo”, “Poesia in forma di rosa”, “Trasumanar e organizzar”, vengono rielaborati creativamente da due generazioni diverse di artisti e da alcuni fra i più importanti pittori, scultori e fotografi operanti nel panorama italiano e internazionale: Claudio Abate, Carla Accardi, Gianfranco Baruchello, Matteo Basilé, Veronica Botticelli, Laura Canali, Giuseppe Capitano, Gianni Dessì, Mauro Di Silvestre, Rocco Dubbini, Giosetta Fioroni, Nino Giammarco, Franco Gulino, Jannis Kounellis, Elena Nonnis, Nunzio, Giuseppe Pietroniro, Michelangelo Pistoletto, Oliviero Rainaldi, Pietro Ruffo, Maurizio Savini, Sten & Lex.

L’iniziativa, che prevede durante il periodo espositivo anche due giornate di approfondimento sull’opera del poeta di Casarsa, è stata ideata e organizzata dall’Associazione culturale Teorema in collaborazione con il Progetto ABC e con Civita ed è stata realizzata con il patrocinio della Provincia di Roma.

