Poesia e luce. L’ultimo Mirò

foto Ufficio stampa

“Lavoro come un giardiniere […]. Le cose seguono il loro corso naturale. Crescono, maturano. Si deve innestare, e poi annaffiare, come per l’insalata. Le cose maturano dentro di me. Per questo lavoro sempre a una quantità di cose contemporaneamente, anche in campi diversi: pittura, incisione, litografia, scultura, ceramica.”

Jean Mirò



È dedicata alle opere realizzate nella sua casa di Maiorca la mostra che si è aperta al Palazzo Ducale di Genova il 5 ottobre e che proseguirà fino al 7 aprile 2013. Mirò si era trasferito a Palma nel 1956 quando, ormai ultra sessantenne, era riuscito a concretizzare il suo grande sogno: un ampio spazio dove lavorare protetto dal silenzio e dall’energia che solo la natura poteva offrirgli. La poesia e la luce di quel luogo ancora selvaggio, che per trent’anni sarà il suo rifugio, o meglio, come lui stesso lo definiva, il suo “orto”, si sono riversate nella sua pittura: “il quadro deve essere fecondo. Deve dar vita a un mondo”, amava ripetere. E il mondo di Mirò è davvero sorprendente.



Mirò arriva dal Surrealismo, anzi per André Breton era “il più surrealista di tutti”; era più giovane di Picasso o di Mondrian, ma più vecchio di Pollock. Mirò ha conquistato notorietà e riconoscimenti già negli anni venti e ancora di più lo farà dopo la guerra, ma forse, tra i surrelaisti è anche quello meno conosciuto. Non fraintendetemi: tutti sanno chi è, la sua sigla stilistica è inconfondibile, ma molto spesso è vittima di un imperdonabile sbaglio. Dietro quell’apparenza giocosa e allegra, tra l’ingannevole festosità di quei colori primari, che spesso traggono in inganno per la squillante vivacità della loro presenza, in verità si annida il dramma, il nero profondo e abissale che dà forma a fantasmagoriche figure, a un vocabolario di profili che ormai è inconfondibile: “Se nella mia pittura c’è qualcosa di umoristico, non l’ho cercato coscientemente. Forse l’umorismo deriva dalla necessità di sfuggire al lato tragico della mia indole. […] ciò che invece è voluto, in me, è la tensione dello spirito”. E quella tensione non l’ha mai abbandonato: “Lo spettacolo del cielo mi sconvolge. Mi emoziona vedere la falce della luna o il sole nell’immensità del cielo”. Un cielo che ha sempre dipinto di bianco o di un azzurro intenso e vitale. Un cielo in cui ha collocato astri neri come la pece e stelle vergate come asterischi. In questi cieli, però, le sue figure sostano spesso attonite e preoccupate, sospese in un mondo che poco le rassicura. Mirò non ancora le forme e i colori alle superfici, ma li lascia fluttuare con una leggerezza e una libertà che non significano spensieratezza, ma deriva, instabilità, smarrimento. C’è un che di primitivo nelle loro forme e nello spazio che le circonda, nelle colature che, come piccole esplosioni, costellano le tele: “Molto spesso traccio una linea nera sul bianco e l’arricchisco di spruzzi e colature”. Sono macchie che non rimandano al gesto, alla foga della creazione, ma all’origine del mito, all’infinito del cosmo, all’imprevedibilità della materia: “Per me, la mitologia è questa specie di presenza umana nelle cose; perciò non considero un ciottolo o una roccia come oggetti inanimati”.



Lorella Giudici