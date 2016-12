Florens 2012: Mimmo Paladino a Firenze in Piazza Santa Croce

Video dell'opera site-specific di Mimmo Paladino per Florens 2012

foto Ufficio stampa

dal 3 all'11 novembre: Cultura, qualità della vita a Florens 2012

Biennale Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali

La direzione culturale del Forum Internazionale e delle tavole rotonde è a cura di Mauro Agnoletti, esperto di pianificazione del territorio e del paesaggio, Andrea Carandini, archeologo e Walter Santagata, economista, la direzione artistica è di Davide Rampello.

Cultura, qualità della vita, questo il titolo di Florens 2012, che si offre come piattaforma per unire le organizzazioni e i soggetti che condividono la visione che le prospettive durature di crescita economica dovranno essere saldamente fondate sul rilancio della cultura. Florens 2012 si focalizzerà sulla centralità della produzione culturale, esaminando il legame con il territorio, il valore delle tradizioni da reinterpretare e rinnovare nell’artigianato e nelle arti tutte, la necessità di rafforzare l’identità culturale, tutelando il paesaggio rurale e urbano, la creatività per la qualità sociale, ossia lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche per migliorare gli stili di vita. Su questi temi Florens 2012 chiama a raccolta a Firenze tutti i soggetti pubblici e privati, istituzioni culturali, fondazioni bancarie, imprese e associazioni, i principali operatori nazionali e internazionali dei diversi ambiti dell' economia culturale per elaborare idee e proposte innovative, per proporre ed esporre le proprie attività in uno scambio produttivo. Un laboratorio internazionale che mette a confronto teatri d'opera, festival di approfondimento culturale e del cinema, la ricerca scientifica ed universitaria, l'editoria e le riviste d'arte, le industrie creative, dalla moda all’agroalimentare, e l'artigianato, le fiere d'arte e di antiquariato, i musei e le esperienze più innovative di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e di quello paesaggistico, le tecnologie per l’arte e quelle per l'ambiente e le smart cities.

La Fondazione Florens, nata dopo il successo di Florens 2010, con oltre 200.000 presenze, è un soggetto no profit che si propone di attivare la conoscenza e lo sviluppo dell’economia nel settore dei beni culturali, ambientali, dell’industria creativa e di ricoprire un ruolo propulsivo nell’integrazione delle politiche culturali secondo nuove logiche, utili a rilanciare la crescita economica del paese anche in tempi di necessario rigore sul fronte dei conti pubblici.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, visibili in diretta streaming sul sito della manifestazione, e coinvolgeranno l’intera città di Firenze, dai luoghi del sacro (Battistero, Cattedrale) a quelli delle istituzioni civiche (Palazzo Vecchio), dalle piazze (Piazza Santa Croce, Piazza San Giovanni) ai musei.

Il pubblico potrà partecipare a tutte le attività della Biennale Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali anche attraverso Twitter con l’hashtag ufficiale #Florens2012, la pagina Facebook, il canale Youtube, il sito www.fondazioneflorens.it e attraverso l’attività dei 72 blogger selezionati dalla Fondazione Florens.