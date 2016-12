Gabriella Benedini fa sognare allo Spazio Oberdan

foto Gianni Marussi Correlati Gabriella Benedini: "Non si riposa il mare" 21 settembre

dall’Associazione “Cento Amici del Libro”, con la curatela di Martina Corgnati,

oltre cinquanta fra le sue opere più recenti.



La ripresa culturale milanese dopo questa lunga calda estate ha in gran parte, come comune denominatore nelle esposizioni, il sogno, il ricordo, la poesia. Tutte queste componenti sono presenti nella splendida mostra che, grazie allaoffre al visitatore alloLa prima importante personale dedicata alla grande artista lombarda nella città dove vive e lavora da cinquant’anni sotto il segno della riservatezza.Chi non ha raccolto sulla battigia o tra le rocce, sassi, conchiglie, oggetti che la forza del mare ha ributtato, resi altro dal continuo lavorio delle onde e della risacca. Quando eravamo bambini li portavamo a casa trionfanti come tesori ritrovati.Ebbene con somma pazienza Gabriella li ha raccolti, selezionati e "ripuliti", depositati nello spazio del suo studio e poi fatti rivivere sotto forme scultoree o vivificati in libri d'artista dove la carta li accoglie con segni sicuri e precisi a collegarsi a versi poetici. Così il mare ligure rivive in un percorso che si snoda in nove sale, metafora del viaggio e sotto il cielo delle costellazioni.Costellazioni, Arpe e Navigazioni sono infatti le direttrici di questo viaggio nella meditazione e nel silenzio, dove la pulizia formale si coniuga con interventi essenziali.Tutto questo sapere culmina nella sala della Bibliotheca, con sezioni di aritmetica, geometria, astronomia e musica, arti e campi di catalogazione del sapere medioevale.Un film in bianco e nero del 1973 di Gabriella, sul tema dell’inquinamento, termina il percorso.“Sin dalle prime stagioni del suo lungo e paziente operare artistico – sottolinea la curatriceGabriella Benedini ha avvertito la necessità dell’altro, dell’incontro con cose lungamente appartenute al mondo e successivamente minate da consunzione, tanto da finire, da essere gettate ai margini del flusso del tempo e diventare detriti perduti incapaci di riscatto e di auto-conservazione, povere scaglie abbandonate, private di tutto fuorché della memoria imperfetta di ciò che erano, un tempo, state”.

"Forse si tratta non di suoni ma di ultrasuoni emanati non da forme materiali (anche se costruite con legno, metallo, tela) ma da forme immateriali che l’artista ha pensato, ideato, e poi misteriosamente ricavato da assemblaggi di materiali trovati, manipolati e piegati ai suoi reconditi fini o che gli stessi materiali hanno finito per suscitare nella sua mente. Giacché è qui una delle caratteristiche essenziali di queste opere – punto d’arrivo d’una lunga e tortuosa strada percorsa dall’artista, quella di nascere quasi sempre dall’incontro di un’idea con un elemento oggettuale. Per cui l’opera […] si sviluppa da questo incontro fortuito per raggiungere quella combinazione che -unica- può trasformarsi in matrice dell’immagine “incarnata"."

Gillo Dorfles