Agnès Spaak, i sogni a Milano

foto Gianni Marussi Correlati Agnès Spaak: Le rêve dans un rêve a Palazzo Isimbardi, Milano fino al 26

Agnès Spaak

: Le rêve dans un rêve

a Palazzo Isimbardi, Milano, fino al 26 ottobre.

Una mostra di sogni per sognare, a cura di Stefania Morici e Federico Poletti,nell'intento di mostrare come i confini espressivi della fotografia possano essere spinti oltre la definizione di un genere o di una categoria estetica, verso una ricerca sperimentale e inimmaginabile.

Per la prima volta sono raccolte 22 fotografie dell’artista, alcune delle quali inedite e realizzate per l’occasione. Memoria, sogno e nuove tecnologie si fondono nello splendido spazio dei giardini di Villa Isimbardi.



All'interno della mostra, ospitata anche una serie di fotografie, realizzate da Darko Labor, per la prima volta in Italia. Immagini di persone in bianco e nero colte sulle strade zagrebesi o croate. Volti inquietanti in prevalenza di donne anziane.



"Apparizioni. Sono fotografie dell’anima. Agnes non è interessata alla realtà che si vede; ma a quella che non si vede, alle ombre, alla memoria che rende nitide le cose lontane e trasforma quelle vicine a sua immagine. Il presente si allontana e il passato vive con noi. Più facile dirlo con la pittura, come fecero i simbolisti, Odilon Redon, Fernard Khnopff, che esprimerlo con la fotografia. Ma la fotografia oggettivizza, rende reali anche i sogni. Agnes ricorda e sogna, e ce lo racconta con la fotografia. C’è un’immagine di Dante che bene esprime questa condizione. Nel “Paradiso”, nel XXXIII canto: “Qual è colui che sognando vede, che dopo ‘l sogno la passione impressa rimane, e altro a la mente non riede, cotal son io, che quasi tutta cessa mia visione, e ancora mi distilla nel core il dolce che nacque da essa”.



Vittorio Sgarbi