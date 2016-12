Patrizia Cercamondi, dal disagio alla risorsa

foto Ufficio stampa Correlati Patrizia Cercamondi: colori e disabilità "Quando coloro vanno via i brutti pensieri" così spiega semplicemente la sua arte Patrizia Cercamondi, 33 anni, "sperimentatrice di linguaggi creativi", come si legge sotto il suo nome nella locandina che presenta la sua mostra alla Biblioteca di Baggio a Milano.

Patrizia è una ragazza down da sempre interessata alla pittura e all'arte, diventati il suo canale espressivo privilegiato da quando aveva 20 anni. Colori, linee, stelle, cuori, figure geometriche e emozioni compongono i suoi lavori, disegni a pennarello che parlano di un mondo interiore colmo di bellezza e ricco di sentimenti, ma anche di rabbia, paura, tristezza. Astratti eppure concreti, spontanei eppure complessi, le "semplici" opere di Patrizia Cercamondi sono animate da un ritmo interiore dato dall'uso dei colori, apparentemente mai scelti a caso, mai privi di significato, mezzo principale per dare voce, equilibrio e una dimensione fisica al vivere. Ad aiutarla nel suo percorso di crescita artistica Simona Camisani, arteterapeuta che segue Patrizia da due anni circa in un percorso individualizzato. Ad organizzare l'esposizione, che dura fino al 29 ottobre, il GRAFO, Gruppo di Ricerca per l'Attività sociale e la Formazione. Una mostra da vedere per spostare l'attenzione dal disagio alla risorsa che questo spesso significa.

Antonella Fagà