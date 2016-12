Una finestra sul mondo si apre a Lugano

foto Ufficio stampa Correlati video e interviste

"La prima cosa nel dipingere una superficie,

io vi disegno un quadrangolo di angoli retti grande

quanto a me piace, il quale mi serve per un'aperta

finestra dalla quale si abbia a vedre l'istoria".



Leon Battista Alberti

"Whenever there is a story,

there is also a window somewhere.

It is the experience of the Soul,

an opening to interiority".

James Hillman



"Le finestre di quaranta case

son rientrate alla mia stanza.

Mi sono seduto su una di essere

e ho dondolato i piedi alle nuvole.

Potevo dire

forse io sono felice"

Nazim Hikmet



Mi domando perchè la finestra sia un tema così ricorrente nel panorama artistico occidentale dal Quattrocento ad oggi. Già per Leon Battista Alberti è stata uno dei topici dell'arte, contenendo tutto quello che è stato indagato in futuro. La finestra per lui è uno stratagemma (così come per Lorenzo Credi fino a Pieter de Hooc), una codificazione, una costruzione anche, ma soprattutto un'idea, un punto di vista e di rimando. Un'ossessione. Una barriera(come sarà per Marchel Duchamp in Fresh Window, finestra in legno, vetro e cuoio nero, 79.5x54.5x12cm, Galleria Nazionale d'Arte Moderna Roma) o un ponte visivo (come quello di Renè Magritte in Le clef des champs dove la vetrata è addiruttura frantumata per entrare nella dimensione esterna, Olio su tela 80x60cm , museo Thyssen-Bornemisza Madrid), una chiusura o un'apertura, un'ombra pervasa da luce esterna. La vetrata con la sua veduta possiede la disinvoltura che abbiamo sempre desiderato per guardare, soffermandoci, la realtà e la sua mutevolezza eventualmente non esponendoci, restando nella sicurezza del conosciuto, nella tranquillità del nido al riparo da cambiamenti e pericoli. Quindi è anche uno stato individuale che nella sua ripetitività comportamentale assume il rilievo di un atteggiamento sociale di conoscenza, di non partecipazione e di estraniamento, così come a volte di integrazione con la realtà fenomenica esterna. Tante e diverse le mostre già organizzate su questo tema- tormentone dell'arte, che sia una finestra su un mondo perduto o sul materialismo del quotidiano, ma "Una finestra sul Mondo" a Lugano - disarmantemente semplice nella titolazione così come nella scelta degli autori e nel filo temporale seguito- è forse la più organica e la più disinvolta, prendendo spunto dalle letture critiche dei recenti" Visual studies", dove il leit motiv della finestra è affrontato come elemento del quadro integrato in un sistema testuale, ordinato secondo specifici meccanismi di visione. Le scansioni di questa esposizione con 200 opere di 114 artisti provenienti da importanti collezioni private e musei internazionali (Museo delle Belle Arti di Losanna, di Nizza, di Lione; Museo del Louvre di Parigi; Courtaud Insitute di Londra; Andrea Rosen Gallery di New York; Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma; Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi di Firenze solo per citarne alcuni) indagano la realtà cancellando la menzogna e lasciando il posto ad altri tentativi, ad altre vedute della veduta stessa, ad un altro balletto mentale, al nuovo pas de deux che altri, inevitabilmente, riprenderanno. Come ben chiarifica il direttore del Museo Cantonale d'Arte e Museo d'Arte Marco Franciolli "la finestra è un luogo significante della storia dell'arte ma anche dell'estetica del desiderio. E pare che il desiderio, in un modo o nell'altro, voglia essere visto, inquadrato". Per questo uno dei punti focali della mostra è l'impressionismo e il post-impressionismo. Artisti quali quali Claude Monet, Pierre Bonnard, Henri Matisse introducono nuove tensioni compositive, rendendo ambivalente il rapporto tra interno ed esterno, tentando di risolvere questa distanza azzerandola, rendendola carica di sentimenti, aprendo una vera e propria finestra sull'anima, sui turbamenti e sulla calma apparente, su estatiche felicità e su non sopite nostalgie (penso ad opere quali Un coin d'appartement di Claude Monet, olio su tela, 81.5x60cm Musée d'Orsay di Parigi e a Nice, cahier noir di Henri Matisse, olio su tela, 33x40,7cm da Villa Flora, Winterthur, Hahnloser/Stiftung). Altra pietra miliare a cui non si sfugge, facendo un balzo in avanti, Piet Mondrian ( Composition No. VI olio su tela, 95.5x68 cm , Fondation Beyeler, Riehen Basilea) con la sua semplificazione bidimensionale che precorre la griglia modernista teorizzata da Rosalind Krauss. Tanti sono i punti nodali su cui soffermarsi in questa esposizione, partendo dal Museo d'Arte ed approdando poi al Museo Cantonale d'Arte, ma il tratto più enigmatico resta il secondo, quello contemporaneo. Lasciate da parte infervorate apologie, conoscenze scolastiche, informazioni già assimilate e spalancate la mente alle leggi della prospettiva, al lusso schiacciante del ritorno all'ordine, allo schema, seppur condito dalle coreografie delle installazioni, da proiezioni di luce artificiale volte a formare solidi luminosi (First Light di James Turrell, acquatinta lastra 1000x700mm foglio 1080x760mm, Graphische Sammlung der ETH Zurigo), alla solidità del costruito (Finestra con ombra di Giuseppe Uncini, cemento e ferro 210x150x320 cm, courtesy Fondazione Marconi di Milano), alla scansione sequenziale del movimento (Broken Windows di Robin Rhode, stampe lambda in bianco e nero su carta fotografica montata su Dibond, 39.68x60 cm ciascuna, collezione privata), alla netta scomposizione tra soggetto e oggetto (Tollebeek Spring di Jan Dibbets, fotografia a colori, pittura acrilica su tela, 242x242 cm, Museo d'Arte contemporanea Rivoli). Un richiamo involontario a Spinoza, alla sua celebre Ethica more geometrico demonstrata,dove l'etica è dimostrata appunto in modo geometrico. Una conversione sofistica al rigore, a ciò che non può essere messo in discussione . Come suggerisce Rosalind Krauss la griglia modernista- che non è altro se non la quadrettatura delle prime teorizzazioni prospettiche indagata dalle ambizioni moderniste prima in Francia e poi in Russia ed in Olanda- è una forma salda e costante, tenuta in vita con determinato accanimento. Un emblema della contemporaneità che proclama lo spazio dell'arte come autonomo ed autoteleutico. E' dramma, se volete è la via proibita di Nietzsche, è la testimonianza del nostro limite di abbracciare l'infinito (come evidenzia Marcel Broodthaers in Entre 4 yeux, 1966, scatola di legno dipinta di verde, quattro bicchieri di vetro e fotografie, 25x26x11cm, Collezione privata Lugano), è il condizionamento mentale che alberga in ognuno di noi. Ma cos'è la griglia oggi? Lo schermo del computer, con i suoi pixel, o della televisione, metafore potenti della finestra virtuale, del nostro modo di conoscere mediato, sottostante alla gabbia dei media, alla conoscenza mediata, così come in Google, che invertendo il flusso tradizionale della finestra non spia più il mondo, non lo indaga, ma lo porta direttamente, manipolato o no, nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Sono tanti gli oggetti che usiamo a cui possiamo dare il significato e il significante di finestra, vale a dire, Think of this as a Window, come propone Cerith Wyn Evans con la sua scritta al neon chiarificatrice. (13x147x5cm, courtesy Galerie im Lenbachhaus und Kustbau, Monaco di Baviera).



Giulia Cassini