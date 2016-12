Gli scatti di Guido Harari in mostra a Milano

Si intitola “Sonicamerica” ed è la mostra dedicata a Guido Harari, il più famoso fotografo musicale italiano, che si terrà dal 24 ottobre al 20 novembre nella sede di Environment Furniture, prestigioso brand di design, in via Sacchi 5 a Milano.

L'esposizione, organizzata con il contributo della rivista “Rolling stone”, offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare una serie di ritratti fotografici e scene tratte da performance live delle più importanti leggende del rock e del pop internazionale. Si va da Patti Smith, Lou Reed, Jeff Buckley, Bob Dylan a Tom Waits, Leonard Cohen e Carlos Santana, solo per citarne alcuni.

Grande attenzione è stata riservata all’allestimento della mostra, ospitata nell’accogliente location dello showroom di via Sacchi. Gli scatti che ritraggono Patti Smith e Laurie Anderson, ad esempio, saranno posizionati fra raffinati tavoli realizzati con legni sudamericani riadattati, mentre quelli di Lou Reed e Leonard Cohen si troveranno tra due divani realizzati dai designer Jean Marie Massaud e Aldo Cibic a partire da tele dell’esercito americano. Una scelta che evidenzia l’attenzione del marchio Environment Furniture per le tematiche legate alla sostenibilità che porta l’azienda a coniugare nei suoi prodotti gusto estetico e materiali riciclati.

E proprio la filosofia green del brand è stato il perno su cui si è incentrata la collaborazione tra Guido Harari e Davide Berruto fondatore di Environement Forniture. “Mi piacciono il team Environement e la sua visione creativa” – ha dichiarato il fotografo – “mi piace il concetto del materiale riciclato, della sua vita allungata. A poco a poco con Davide e il suo partner Giovanni Gallizio è scattata la scintilla di una mostra che raccogliesse i miei ritratti musicali nello showroom di Milano, fuori dai triti canali convenzionali. E’ arrivato il momento di godere dell’arte fuori dai musei, in spazi e ambienti che rispecchiano la nostra vera identità. Un’arte non più in solenne sospensione, ma vissuta nella propria quotidianità. Questo è il senso profondo del mio incontro con Environement e di questa mostra”. Grande soddisfazione per il progetto è stata espressa anche da Berruto: “Sono rimasto colpito dall’abilità magica di Guido nell’umanizzare i miti della musica fotografati durante la sua lunga carriera. E’ stato naturale che Environement e guido diventassero più che amici. Quello che è successo e che ancora dovrà succedere è già storia!”.