A Milano, i corpi "plastinati" di Von Hagens

Nel 1977, il medico tedesco inventò la "plastinazione", un metodo di conservazione attraverso cui i fluidi corporei vengono sostituiti da polimeri di silicone consentendo di bloccare la decomposizione. Questo permette ai visitatori di vedere come è fatto il nostro corpo e confrontare organi sani e malati, toccando con mano le conseguenze di uno stile di vita sbagliato.

Tra i preparati esposti, il "Cavallo impennato con cavaliere" e il trio dei "Giocatori di poker", apparso in una scena di "Casino Royale".

Qualcuno lo ha soprannominato "Dottor Morte", ma a muovere von Hagens non è il gusto per l'orrido bensì l'amore per la scienza: "Grazie al metodo – spiega - i visitatori possono osservare il corpo umano in una prospettiva mai vista prima".

La Francia ha bandito i suoi allestimenti, ma tra polemiche e proteste Body Worlds ha girato 60 città del mondo raccogliendo 34 milioni di visitatori.