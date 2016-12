“Io sono come un fiume che scorre”

foto Ufficio stampa

È difficile parlare di Picasso e non pensare subito ad alcune sue opere miliari o a interi periodi della sua vasta e lunga produzione, entrati ormai nell’immaginario collettivo: l’inquietante Celestina, i mendicanti e gli arlecchini del periodo blu e rosa, le rivoluzionarie Demoiselles d’Avignon, l’emblematico Parade, le monumentali figure degli anni venti, lo sconcertante scenario di Guernica, le enigmatiche figure dai volti di profilo e dagli occhi frontali che ancora negli anni settanta dominano la scena. Picasso ha dipinto tutto, ha anticipato tutto, ha infranto tutte le regole della pittura e della vita, ha cambiato la storia dell’arte, ma non ha mai cambiato se stesso: “Se si segnassero su un foglio tutti i punti per i quali sono passato e li si unisse con un tratto, forse si otterrebbe un Minotauro”. Picasso è il padre della modernità, è il simbolo di un’epoca.

La mostra di Palazzo Reale non disattende questo copione, anzi, con le sue 250 opere, ci regala quel Picasso che già sentiamo di conoscere e che in qualche modo ci appartiene. Scandisce cronologicamente e per citazioni esemplari quasi settant’anni di lavoro e di instancabile ricerca. È vero, mancano molti grandi capolavori, ma è assolutamente normale per un artista che ha dipinto più di 3.500 tele e prodotto qualcosa 13.000 opere.

Tuttavia, un aspetto che meriterebbe un breve approfondimento e che, fatto non trascurabile, in mostra ha anche un certo peso è il Picasso scultore.

Il 10% delle opere esposte a Milano sono delle sculture e l’attività di scultore non è assolutamente marginale alla sua più nota e numericamente consistente produzione pittorica, al contrario, in alcuni momenti è persino più importante. Spesso prima ancora che nella pittura, è nella scultura che Picasso si è riservato la libertà di cambiare, di sperimentare, oppure di rimanere improduttivo per lunghi periodi.

A partire dalla bella testa de Il giullare (1905), fusa nel bronzo proprio quando stanno nascendo le prime opere del periodo rosa, fino a La sedia del 1961, (una lamiera bianca, ritagliata e piegata in una sorta di grande origami di luce e di ombra, parente di quella Donna con cappello, nata anch’essa da fogli di metallo ritagliati come fossero carte), il percorso di Picasso scultore è scandito nella mostra di Milano con pezzi magistrali, di forte impatto emotivo e linguistico. A cominciare dalla Figura rozzamente intagliata nel legno (1907), che testimonia la sua passione per l’arte africana; passando per l’assemblage del 1913 con Chitarra e bottiglia di Bass, dove legni, carte e chiodi, danno vita a uno di quegli indimenticabili collage tridimensionali dai toni bianchi, neri e beige, che tanto hanno segnato il suo periodo cubista; per proseguire con il meraviglioso Violino del 1915 e la bella Chitarra del 1924, dove le pareti di metallo degli strumenti si aprono come petali per giocare con lo spazio, il colore, i piani. Sono due pezzi meravigliosi, con quella loro struttura che si dispiega nello spazio per far entrare luce e aria, per dare una nuova sensazione di leggerezza, ma anche di precarietà, per rompere qualsiasi regola compositiva. Il suono nasce dal ritmo delle loro pieghe, dalle geometrie delle loro linee e dai vuoti che si disegnano al loro interno, presenze vive e vibranti, come la materia sottile e colorata che le circonda. Da quei ritagli di ferro, da quei frammenti raccolti qua e là, nasce l’idea di una scultura nuova: irriverente, antimonumentale, paurosamente moderna.

E che dire ancora di quella Testa di donna che nasce da uno scolapasta (1929-30) o di quella Testa di toro (1942), modellata nel bronzo con la forma di una sella e di un manubrio di una bicicletta? Del resto Picasso ci aveva avvertiti: “Io metto nei miei quadri tutto ciò che mi piace. In quanto alle cose, peggio per loro, devono arrangiarsi da sole”.

Uno degli ultimi gruppi scultorei esposti è una famiglia di Bagnanti: sottili burattini di rodariana memoria, fusi nel bronzo nel 1956, ma nati nel 1953, inchiodando tra loro pezzi di assi di recupero. Picasso dà forma a famiglie di geometrici ominidi, dai lineamenti e dalle proporzioni improbabili. Come attori consumati calcano le scene e si divertono a guardare il mondo che attorno a loro si affanna.

Lorella Giudici

