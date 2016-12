Volti e professioni degli africani a Milano

foto Ufficio stampa Correlati Guarda le foto Uno sguardo triste, perso, smarrito in chissà quale mondo. Quello dell’infanzia, lasciato, distante chilometri. Ma è solo un attimo. Le altre 49 fotografie di "AfricaMI" (in via Piranesi 10 a Milano presso Frigoriferi milanesi, fino al 7 ottobre) mostrano le molteplici culture che arricchiscono il capoluogo lombardo.

Sono i ritratti "ambientati" dell'integrazione ormai avvenuta o anche fallita, dell'incontro tra chi ha cercato il senso di una nuova vita per ricominciare, da inventarsi, e chi questa vita l'ha prima incontrata e poi fermata in una fotografia . E scopri la malinconia chiusa in una bar, la danza elegante della ballerina, la rivincita del ragazzo senza sogni diventato pugile, ma anche chi il suo passato se lo è portato dietro, incapace di separarsi, anche se a chilometri di distanza. C'è l'artista che riempie di colori la città distratta o chi la nutre, proprietario di pasticceria di successo. E' anche la testimonianza di uno scambio tra i 45 studenti dell'Istituto Italiano di Fotografia che ha ideato il progetto e l’associazione di comunicazione ASSAMAN. Per avvicinare Milano all’Expo con le sue tante, diverse, complementari nazionalità. Ora di 19 paesi, nel 2013 saranno fotografati i nuovi milanesi originari dell’Asia, nel 2014 quelli che sono arrivati qui dall'America. L'appartenenza ad una realtà geografica distante, intrecciata al mondo del lavoro, spesso espressione della propria personalità ma anche delle esigenze di una metropoli moderna. Il lavoro come integrazione, come riscatto, continuità, non solo come vergogna. Una sola foto cela il volto del protagonista, che lascia il suo messaggio ad un cartello. Non a caso, "chi è senza lavoro è privato della dignità". Un occhio fotografico, una fratellanza ideale che non a caso nel titolo, AfricaMI, unisce il nome del continente e la sigla della città. Ma che poi alla fine sembra un abbraccio, una perfetta sintesi dell'amore tra la Milano e i suoi abitanti. Almeno si spera.

Gabriella Giovanetti