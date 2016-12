Vermeer - Il secolo d'oro dell'arte olandese

Per la prima volta a Roma una rassegna su Johannes Vermeer, massimo esponente della pittura olandese del XVII secolo. La mostra delle Scuderie del Quirinale include, infatti, una preziosa selezione di opere di Johannes Vermeer - rarissime e distribuite nei musei di tutto il mondo, nessuna in Italia - e all'incirca cinquanta opere degli artisti olandesi suoi contemporanei. Il visitatore può, quindi, non solo familiarizzare con questo genio artistico dalla vita ancora oggi avvolta dal mistero, a cominciare dalla sua data di nascita tuttora sconosciuta, ma anche comprendere come l'opera del maestro di Delft si sia rapportata con gli altri artisti attivi nella sua città natale e nei vicini centri di fermento culturale quali Amsterdam, Haarlem e Leida. Oltre a capolavori del maestro, celebri e incantevoli come La stradina, oggi ad Amsterdam, la mostra esporrà opere di Carel Fabritius , uno degli artisti più famosi dell'epoca, morto nell'esplosione della polveriera che nel 1654 distrusse grande parte della città di Delft, Pieter de Hooch e Emmanuel de Witte , insieme ad artisti celebrati al tempo ma oggi da noi meno conosciuti tra cui Gerard ter Borch , Gerrit Dou , Nicolaes Maes , Gabriël Metsu , Frans van Mieris , Jacob Ochtervelt e Jan Steen e tanti altri maestri raffinati e sorprendenti. Il carattere specifico dei quadri di Vermeer e dei suoi contemporanei riflette la cultura medio-borghese dell'Olanda del XVII secolo. I soggetti casalinghi e il forte senso di realismo caratteristico del loro stile, affascinava i collezionisti privati dell'epoca, per lo più mercanti, panettieri, birrai, che esponevano i quadri nelle loro abitazioni chiedendo sempre nuovi soggetti. Nello stesso periodo in Italia, al contrario, grandi committenze istituzionali, come la Chiesa e le corti principesche, richiedevano forme d'arte pubblica e di grande formato: assai diverse, dunque dalla pittura intima e ricca di sfumature di Vermeer che affrontava per lo più temi incentrati sul privato. La famiglia, i gesti e i momenti della vita quotidiana, la lettura e la scrittura (soprattutto la corrispondenza privata), il corteggiamento, la musica e lo studio della scienza, e poi le vedute della città, gli squarci di un mondo silente e operoso, luminosi di ironia e di assorta tenerezza. Questi i temi vermeeriani. In anni recenti l'arte olandese è stata abbondantemente e universalmente studiata e diverse rassegne espositive le sono state dedicate in Inghilterra, Olanda, Germania, Giappone, Spagna e Stati Uniti, tutte memorabili ma lontane, nel tempo e nello spazio. Sebbene gli intenditori e i cultori d'arte in Italia siano oggi perfettamente al corrente delle virtù e della varietà della pittura olandese rispetto a quanto non lo fossero le generazioni precedenti, mancava ancora una rassegna veramente esaustiva su quel felice periodo artistico che fu il XVII secolo, sia per l'estrema difficoltà a reperirne le opere rare e preziosissime, conservate assai gelosamente da pochi musei e raffinati collezionisti, sia per la loro fragilità. Oggi, le Scuderie del Quirinale sono orgogliose di poter offrire questa mostra e il suo catalogo che aiuteranno a comprendere e conoscere la pittura olandese e questo grande, indiscusso e assoluto maestro.

foto Ufficio stampa

Vermeer - Il secolo d'oro dell'arte olandese

27 settembre 2012 - 20 gennaio 2013

a cura di Sandrina Bandera, Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Milano; Walter Liedtke, Curator of European Paintings Metropolitan Museum of Art, New York; Arthur K. Wheelock, Jr., Curator of Northern Baroque Paintings National Gallery of Art, Washington

Catalogo: Editore Skira

Orari:Il Palazzo delle Esposizioni è aperto domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 20.00. Venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.30. Lunedì chiuso. L'ingresso è consentito fino a un'ora prima dell'orario di chiusura.

Biglietto integrato Scuderie del Quirinale + Palazzo delle Esposizioni: Intero € 20,00 - Ridotto € 16,00 - Scuole € 6,00 - Il Biglietto integrato è valido 3 giorni dalla data di emissione.

Gli studenti, ricercatori, dottorandi degli atenei romani (sia pubblici che privati), il venerdì e il sabato, dalle ore 19,00 fino alla chiusura della biglietteria, hanno diritto ad acquistare il biglietto di ingresso alla mostra al prezzo di € 4,00

Il biglietto ridotto è valido per: giovani fino a 26 anni - adulti oltre i 65 anni - insegnanti in attività (esclusi professori universitari) - giornalisti con regolare tessera dell'Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti) - gruppi convenzionati - forze dell'ordine e militari con tessera di riconoscimento

L'ingresso gratuito è valido per: bambini fino a 6 anni - disabile (accompagnatore gratuito) - invalido (accompagnatore gratuito) - guide turistiche Regione Lazio - accompagnatori turistici Regione Lazio - possessori tessera ICOM e ICROM

Gruppi: dal lunedì al venerdì € 9,50 per persona - sabato, domenica e festivi € 12,00 per persona

prenotazione obbligatoria a pagamento € 30,00 (min. 10 max 25 persone)

Scuole: dal lunedì al venerdì € 4 per studente - prenotazione obbligatoria a pagamento € 20,00 (min. 10 max 25 studenti)

Laboratorio d'arte Famiglie: per i ragazzi dai 7 agli 11 anni- domenica dalle 16.00 alle 18.00 percorso grandi mostre - visita alla mostra e laboratorio per i ragazzi dai 7 agli 11 anni attività + ingresso mostra euro 12,00 per ragazzo - prenotazione consigliata euro 1,50 - tel. 06 39967500 - è necessario arrivare 15 minuti prima dell'orario indicato per le diverse attività

Offerta famiglia: Mentre i ragazzi che partecipano all'attività, gli adulti (max 2) possono visitare la mostra, tutti con ingresso ridotto: attività + ingresso mostre € 10,00 per ragazzo - ingresso mostra € 9,50 per adulto - prenotazione consigliata € 1,50

Biglietto integrato Laboratorio Palazzo delle Esposizioni e Scuderie del Quirinale: permette di partecipare a entrambi i laboratori del percorso grandi mostre al prezzo speciale di € 18,00. Il biglietto è valido un mese dalla data di emissione.

Scuola dell'infanzia e primaria: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 13.30 - ingresso € 4,00 per ragazzo (gratuito per scuola dell'infanzia) - attività € 80,00 per gruppo/classe. - Prenotazione obbligatoria tel. 848 082 408 - E' possibile prenotare solo telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00; sabato dalle 9.00 alle 14.00

Visite guidate: individuale in italiano - sabato, domenica e festivi 10.30 - 12.00 - 16.30 - 18.00 - € 4,00 per persona - per gruppi (min 10 max 25 persone) € 100,00 con prenotazione obbligatoria tel. 06 39967500 - Visite guidate per scuole (min 10 max 25 persone) € 80,00 con prenotazione obbligatoria tel. tel. 848 082 408

Audioguida in italiano e in inglese: singola € 4,50 - doppia € 7,00 (è escluso il costo del biglietto)

Scuderie del Quirinale

Via XXIV Maggio 16

Roma

Tel. www.palazzoesposizioni.it