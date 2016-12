Pierre - Auguste Renoir: "La vita è un mazzo di fiori"

foto Gianni Marussi Correlati Renoir a Pavia

(Limoges, 25/2/1841- Cagnes-sur-Mer, 3/12/1919) è un canto alla voluttà del dipingere, rotondo e carnale, vuole cogliere il trionfo creativo e gioioso della natura, ritraendo persone e paesaggi, nature morte, rendendoli carnosi, quasi che con il pennello volessere rendere i volumi e le morbidezze delle sculture che invitano al piacere di accarezzarne le forme. "Gli scultori sono dei privilegiati. Le loro statue sono al sole e in quanto forme pure fanno parte della luce, esistono nella natura, come un albero..."La tristezza e le disperazioni della vita erano totalmente escluse dalla sua pittura che voleva solare e sognante. Rendere la gioia di vivere. "Per me un quadro deve essere una cosa piacevole, allegra e bella, sì bella! Ci sono già troppe cose spiacevoli nella vita che non è il caso di crearne anche altre."Mai legato ad una corrente pittorica nè a uno stilema, ma adattandolo al fomato dell'opera, in lui è centrale la figura umana, distinguendosi in tal modo dalla visione più paesaggistica degli Impressionisti.Il bello e in particolare la bellezza femminile, ritratta sempre con un respiro di complicità, con delicatezza e profondità, cogliendo nelle pagine più segrete le emozioni e la loro storia.Si potrebbe dire ammalato di pittura. Lo testimoniano più di 5.000 opere in sessant'anni (l’equivalente dell’intera produzione di Manet, Cézanne e Degas) e la scelta definitiva di non curarsi, rinunciando anche alle passeggiate, pur di poter stare davanti al cavalletto fino alla fine, inchiodato sulla sua sedia a rotelle, tormentato da una grave forma reumatica deformante e dall'artrite. "Ho perso l'uso delle gambe. Non posso nè alzarmi nè sedermi nè fare un passo senza essere sostenuto. Ed è per sempre... Se debbo scegliere tra camminare e dipingere, scelgo dipingere." Si sedette e non si rialzò più e si fece legare un pennello alla mano più ferma.Sono di questo ultimo periodo i colori madreperlacei, in una visione sognate e atemporale, mentre la gioia si vede e lo pervade nei ritratti al giovanissimo figlio, ridandogli vigore e ottimismo.Poco prima di morire (3/12/1915) disse: "Sto ancora facendo dei progressi.... Benedetta è la pittura che molto tardi ti dà ancora delle illusioni e qualche volta delle gioie!:"Lediospitano il grande, mettendo in rapporto i suoi olii, pastelli e disegni con la tradizione classica e rinascimentale, rappresentata simbolicamente nelle stesse sale dall’incisione didi Marcantonio Raimondi d’après Raffaello, e con la pittura italiana a lui contemporanea, esposta permanentemente nella Quadreria dell’Ottocento e nella Collezione Morone.Sicuramente la mostra più importante prodotta, grazie ai partner istituzionali,, capace di coinvolgere anche partner privati, indispensabili alla realizzazioni di progetti di questa portata.L'esposizione, a cura diripercorre la carriera del grande Maestro francese mettendo in evidenza il ruolo dell’artista nella storia dell’arte moderna. Trentaquattro le opere esposte, in un convincente allestimento, ritagliato appositamente per lo spazio, presenta all'ingresso un video che aiuta a comprendereattraverso immagini e suoi scritti e a metà percorso una camera di meditazione, con immagini di campi della Provenza, attraversati dal vento, cullati da canti di uccelli e cicale.Segnaliamo la presenza di opere esposte per la prima volta in Italia, provenienti da prestigiose realtà museali internazionali tra cui ladi, il), ildie ildi