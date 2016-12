Picasso si riaffaccia a Milano in un'esposizione di straordinario livello

foto Gianni Marussi Correlati Picasso ritorna a Milano

“Milano accoglie per la terza volta l'opera geniale e fondativa di Pablo Picasso, dopo le grande mostre del 1953 e del 2001. Due esposizioni che coincisero con periodi topici sia nella cronaca politica internazionale, che nella vita quotidiana di Milano. E lasciarono il segno – ha detto l’assessore alla Cultura Stefano Boeri –. Non sappiamo ancora se l'appuntamento con Picasso sarà nuovamente, per Milano, un appuntamento con la storia. Ma sappiamo che le vicende di questo incontro tra una grande città e il genio precursore di tutta l'arte contemporanea sono diventate esse stesse occasioni di riflessione storica, come confermano le stanze che Palazzo Reale dedica alla preparazione dell'esposizione del 1953. Un omaggio che è insieme a Picasso, a Milano e alle coincidenze mai del tutto casuali che hanno accompagnato la vita di un grande interprete della nostra modernità”.



Promossa dall’Assessorato alla Cultura, Moda e Design e prodotta da Palazzo Reale insieme a 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE, in collaborazione con il Musée National Picasso, si apre Milano la grande mostra antologica “Picasso. Capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi”, allestita nelle sale del piano nobile del Palazzo.

La mostra è curata da Anne Baldassari, presidente del Musée National Picasso di Parigi, dov’è conservata la più grande collezione al mondo delle opere dell’artista spagnolo.

Oltre duecentocinquanta opere – molte delle quali mai uscite dal museo parigino prima di questo tour mondiale che vede Milano come unica tappa europea – tra dipinti, sculture, fotografie, disegni, libri illustrati e stampe, la mostra rappresenta un vero e proprio excursus cronologico sulla produzione di Picasso, mettendo a confronto le tecniche e i mezzi espressivi con i quali l’autore si è cimentato nella sua lunga carriera.

Il percorso espositivo si sviluppa su oltre 2.000 metri quadrati al piano nobile di Palazzo Reale, con un impeccabile allestimento curato dagli arch. Italo Lupi, Ico Migliore e Mara Servetto. Nelle sale iniziali è presente la documentazione sulla storica mostra del 1953 a Palazzo Reale, quando, per la prima volta in Italia, venne esposta la grande tela di “Guernica” (1937), ora ripropopsta, con un innovativa visione multimediale, nella stessa sala delle Cariatidi, che ospita anche il “Massacro in Corea”.



L'antologica di Milano presenta, tra i tanti capolavori, opere che permettono di ripercorre la storia dell’arte attraverso l’evoluzione del linguaggio artistico di questo indiscusso maestro del XX secolo con capolavori come “La Celestina” (1904), “Uomo con il mandolino” (1911), “Ritratto di Olga” (1918), “Due donne che corrono sulla spiaggia” (1922), ”Paul come Arlecchino” (1924), “Ritratto di Dora Maar” e “La supplicante” (1937).



"La collezione del Musée Picasso" - scrive Anne Baldassari - "rappresenta dunque il lavoro picassiano in progress, i suoi imprevisti, i suoi balzi in avanti o le sue resipiscenze, i suoi meandri e i suoi ripiegamenti. Vi si può osservare la pittura che diventa scultura, e viceversa, nell’invenzione di dimensioni intermedie: pittura senza fondo né contorni, tavole piatte come icone, legni intagliati e lumeggiati di colore, gli inganni ottici dei papiers collés, dei tableaux‐reliefs, delle costruzioni piane, sculture cave, aperte, forate, grafismi spaziali filiformi, quadri a tutto tondo, modelli di carta piegata, lamiere tagliate e dispiegate nello spazio. Anche i disegni, le pagine dei quaderni di schizzi e le incisioni dialogano in un continuo andirivieni, per ricostruire le logiche iconografiche di un racconto che esplora tutte le possibilità, quasi a raggiungere il mito della nascita delle immagini: si colgono qui le ragioni minute di sequenze che vanno dall’identico al multiplo attraverso gli stadi intermedi che descrivono, a migliaia, tale gesto mitografico".



Una mostra straordinaria, con un allestimento impeccabile, è più che una esposizione è un Museo Picasso a Milano, che in un momento così travagliato, assai vicino alle condizioni dell' 'Europa del dopo-guerra, può sicuramente dare delle risposte come lo fù l'esposizione del '53 in cui "Guernica" troneggiava come araba fenice nella sala bombardata delle Cariatidi. Ancora una volta si sottolinea con forza che la Cultura è l'unica via per sopravvivere e magari rinascere.