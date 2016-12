Milena Milani per la sua città natale

foto Gianni Marussi Correlati Catalogo: Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo

Le opere donate alla Pinacoteca Civica di Savona, città natale di Milena Milani, sono la testimonianza dell'amore e della capacità di vedere la creatività nelle sue realizzazioni uniche e significative che una visione preveggente ha scelto per se.



Milena Milani (Savona, 24/12/1917), scrittrice e artista, è stata la compagna per più di vent'anni di Carlo Cardazzo,editore e collezionista d'arte, mercante d'arte tra i più illuminati (Venezia 16/10/1908 - Pavia 16/11/1963).



Una donazione, uno scrigno prezioso, che testimonia un periodo straordinario vissuto d’incontri mirabili ad Albissola, in una dimensione universale di ascolto e condivisione. Allora le menti più elevate della cultura internazionale trovarono un connubio di familiarità e di fervido confronto in questa cittadina ligure.

In un periodo economico non tra i più facili, le diverse espressioni della cultura che vanno dall’arte alla scrittura, dalla poesia alla fotografia, dall’editoria all’architettura, dalla critica al cinema e al teatro. Una summa della creatività ai massimi livelli.

Nell’immediato dopo guerra accadeva a Forte dei Marmi. Poi Albissola ne fu l’erede titolata. Si disegnava allora una pagina della storia culturale europea che poi non ha avuto seguito.



Una donazione rilevante, quella di Milena Milani che si snoda in quattro sale con opere di Hans Arp, Victor Brauner, Alexander Calder, Massimo Campigli, Giuseppe Capogrossi, Giorgio de Chirico, Paul Delvaux, Filippo de Pisis, Jean Dubuffet, Lucio Fontana, Franco Gentilini, Asger Jorn, René Magritte, Georges Mathieu, Joan Mirò, Pablo Picasso, Man Ray, Cy Twombly, Maurice Wikhaert, Roberto Crippa, Emilio Scanavino, Franco Garelli, Remo Brindisi, Giuseppe Migneco, Gianni Dova, Mimmo Rotella, Aligi Sassu, Fritz Hunderwasser, Pippo Rizzo, Ernesto Treccani, Anna Salvatore, Ercole Pignatelli, Daniel Spoerri, E.L.T. Mesens, Sonia Delaunay, Serge Poliakoff, Jorrit Tornquist, Jaroslav Serpan.



La Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo, si aggiunge alla Fondazione A. De Mari, Casa di Risparmio di Savona, con opere di ceramica di Antonio Recalcati, Asger Jorn, Sandro Cherchi, Wifredo Lam, Serge Vandercam, Aurelio Caminati, Farfa, Eliseo Salino, Ernesto Treccani, Mario Rossello, Saba Telli, Agenore Fabbri a testimonianza di quanto veniva prodotto in Albisola presso la Fabbrica Ceramiche S. Giorgio.



Il patrimonio della Pinacoteca Civica è composto da opere che vanno dal trecento al settecento, realizzate nei territori liguri e ceramiche prodotte a partire dal XVI al XIX secolo, con opere di straordinario interesse.