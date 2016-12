Centenario della nascita di Aligi Sassu

foto Ufficio stampa Correlati Aligi Sassu - Cronache dalla Liguria - Pinacoteca Civica di Savona

Cronache dalla Liguria - Aligi Sassu per Albissola ligi Sassu nasceva a Milano il 17 luglio 1912 e la sua carriera artistica iniziò molto presto, all’età di 16 anni con la partecipazione alla Biennale di Venezia. Sassu attraversa oltre 70 anni di storia dell’arte e le sue opere sono conservate in collezioni pubbliche e private di tutto il mondo. Protagonista indiscusso del panorama artistico e culturale del suo tempo, realizza la sua ultima opera pubblica, “I Miti del Mediterrano” (150 mq) all’età di 83 anni per la sede del Parlamento Europeo.

In due sedi differenti: a Villa Filippini, Besana in Brianza (MB) le celebrazioni organizzate dagli Amici dell'arte di Aligi Sassu e al Museo di Palazzo Dé Mayo, Fondazione Carichieti di Chieti, con la mostra curata da Elena Pontiggia: "Aligi Sassu e Corrente" e alla Pinacoteca Civica di Savona.



Le Poste Italiane emettono un francobollo celebrativo appartenente alla serie tematica "Il patrimonio artistico e culturale italiano" con la riproduzione dell’opera del Maestro Battaglia di Cavalieri (1986) e una serie di otto cartoline postali dedicate al centenario, con uno speciale annullo postale. La Cantina Majolini di Ome (BS) ha realizzato il suo Franciacorta in tiratura limitata, che riporta sul vetro della bottiglia un’incisione a laser del Cavallo e la firma del grande Artista.

foto Ufficio stampa Sassu e Corrente. La rivoluzione del colore. "Creatore e profeta del meraviglioso... uno dei grandi artisti italiani del nostro Secolo... Sassu ha significato l’infinita potenza dell'uomo di aggiungere sempre nuove e incancellabili verità di poesia alla vita e alla storia.

Carlo L. Ragghianti "Per la situazione postmoderna di oggi la pittura di Sassu.... costituisce un inconfessato modello"

Werner Spies Con l’apertura al pubblico del Museo Palazzo de’ Mayo si è dato il via all’esposizione permanente della collezione “Nel segno dell’Immagine”, donata alla Fondazione Carichieti da Alfredo e Teresita Paglione, dal 2 di giugno 2012 patrimonio della collettività.

Una raccolta di ben 130 opere di 90 artisti del XX secolo che occupa 14 sale del nuovo Museo dell’Abruzzo e permeata globalmente dal segno identificativo della Bellezza, comune denominatore di tutte le opere della collezione. Caratterizzata nel solco dell’arte propriamente e squisitamente figurativa la collezione è l’ultimo atto, in ordine di tempo, che il mecenate abruzzese Alfredo Paglione compie verso la sua amata terra di origine. Sono quasi mille le opere donate.

Si tratta a tutti gli effetti di un’antologia della figurazione italiana e internazionale che nasce dal rapporto privilegiato che il gallerista Alfredo Paglione intrattiene con oltre duecento artisti di fama internazionale in quarant’anni di attività nella sua galleria in Milano. Si inizia con le opere di Aligi Sassu e termina con un vero omaggio di 14 opere al grande pittore spagnolo Josè Ortega. In mostra si possono ammirare veri capolavori di: Leonardo Cremonini, Floriano Bodini, Renzo Vespignani,Giuseppe Zigaina, Gianni Dova, Franco Francese, Piero Guccione, Giuliano Vangi, Mimmo Germanà, Claudio Bonichi, Carlo Mattioli, Alberto Sughi, Ennio Calabria, Ruggero Savinio, Giuseppe Modica, Omar Galliani, Mario Schifano, Giuseppe Bergomi,Velasco, Robert Carroll, Larry Rivers, Carlos Mensa, Matias Quetglas. Mentre il 25 luglio si è inaugurata nelle sale del Museo di Palazzo dé Mayo, la mostra: "Sassu e Corrente. La rivoluzione del colore", a cura di Elena Pontiggia e Alfredo Paglione, promossa dalla Fondazione Carichieti. Accompagna la mostra un catalogo edito da Allemanni con un analitico saggio di Elena Pontiggia e il volume Il movimento di Corrente, edito da Abscondita, sempre a cura di Elena Pontiggia, che ospita i principali testi e documenti di Corrente. L’esposizione ripercorre la stagione fondamentale di Aligi Sassu, nel centenario della nascita, e documenta organicamente, per la prima volta in Abruzzo e nell’Italia centrale, il movimento di Corrente. Il percorso della mostra, che comprende oltre 50 opere, muove dalla figura di Sassu di cui raccoglie un significativo nucleo di dipinti degli anni trenta e quaranta.

foto Gianni Marussi Orari di apertura al pubblico: Dal martedì alla domenica ore 10.00 - 13.00 - Sabato e domenica anche apertura pomeridiana dalle 16.00 alle 20.00 - Luglio e Agosto orario estivo, visita esclusivamente "in notturna”: tutti i giorni dal martedì alla domenica ore 19.00 - 23.00Visite guidate su appuntamento: tel. 0871-359801

Ingresso: GRATUITO PER TUTTO IL 2012 PALAZZO DE’ MAYO

Largo Martiri della Libertà

66100 CHIETi

i nfo@fondazionecarichieti.it - www.fondazionecarichieti.it - tel: +39 0871 359801 - 347606

foto Gianni Marussi Due mostre nel centenario della nascita in Liguria Esposte le pitture e le sculture dell'artista milanese alla Pinacoteca Civica di Savona, dal 1 giugno al 2 settembre presso le sale mostre temporanee della Pinacoteca Civica a Palazzo Gavotti, di Savona, una significativa selezione di circa 30 dipinti riferibili ai diversi soggiorni liguri dell'artista fra il 1939 e il 1962. La mostra strutturata in diverse sezioni: la serie dei Porti, dei Paesaggi, dei Caffé, de La Maison Tellier e uno spazio dedicato ai dipinti oggi presenti in Liguria (Galleria d'arte Moderna di Genova, Centro d'arte Moderna e Contemporanea di La Spezia, Collezione Pertini di Savona, collezioni private).

Di particolare importanza l'esposizione, per la prima volta dopo la loro dispersione nel 1969, di sei pannelli a olio su masonite (cm 300 x 300) appartenenti al ciclo Cronache di Albisola. Realizzata negli anni '50 per il Ristorante Pescetto di Albisola Capo, punto di incontro degli artisti internazionali e personalità del mondo della cultura che frequentavano Albisola, l'opera costituisce una straordinaria testimonianza di quella importante stagione che ha visto la località ligure porsi all'avanguardia nel più generale panorama dell'arte contemporanea, punto d'incontro fondamentale dopo la stagione di Forte dei Marmi nell'immediato dopoguerra. Dal 1 al 30 giugno presso i locali del “Circolo degli Artisti” di Albissola Marina (associazione voluta e ideata negli anni '60 da Sassu stesso), sono state esposte 35 ceramiche e sculture realizzate nelle fornaci albisolesi, tra queste il bassorilievo “Il ratto di Europa”. Albissola non dimentichiamolo è uno dei centri di eccellenza della ceramica artistica italiana con Santo Stefano di Camastra, Vietri sul Mare, Caltagirone, Montelupo Fiorentino, Urbania, Impruneta, Gualdo Tadino, Deruta, Faenza. Ingresso: gratuito



Pinacoteca Civica-Palazzo Gavotti

Sale mostre temporanee

Piazza Chabrol, 1-2

17100 Savona

Tel. 0198387391 - 019811520 - musei@comune.savona.it - www.comune.savona.it

Gianni E. A. Marussi