Vincenzo Agnetti: amletico, mnemonico

"Prima il dubbio, poi la poesia, la sintesi e quindi la lotta con il circondario umano". Così Vincenzo Agnetti (1926-1981) sintetizza quel suo procedere riflessivo e caustico, quel suo modus operandi che non prevede orge di materia, ma la forza dell’idea, il gioco del pensiero, l’attivazione di un percorso mentale talmente lucido e convincente, che è capace di arrivare al collasso. Cosa dire davanti a quel feltro grigio, intitolato Paesaggio (1971), sul quale non si vedono linee di orizzonte, alberi o case, ma si legge, stampato a chiare lettere tipografiche, come fosse un volantino propagandistico, questo succinto e categorico impegno: "Costruiremo le case come una volta senza tetti e senza mura"? Chi legge si ritrova imprigionato in una sorta di cortocircuito mnemonico, a un gap verbale che, come un cerchio, si chiude per ricondurlo all’origine, in un perpetuo e inarrestabile desiderio di trovare e perdere, di dire e negare, di ricordare e dimenticare.



Il paradosso, l’ossimoro, il caso, l’assurdo, l’oblio e la memoria sono i paradigmi più interessanti dell’amletica visione di Agnetti.



A lui e alla sua opera è dedicata la bella mostra curata da Bruno Corà e Italo Tomassoni al Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno (che resterà aperta fino al 9 settembre).

Una mostra che fa il punto sul lavoro di uno dei più acuti protagonisti dell’arte concettuale italiana e raccoglie tutte le sue opere più importanti, a partire dal famoso Libro dimenticato a memoria (un grande volume in cui lo spazio abituale della scrittura è stato rimosso e ha ridotto i fogli a cornice di un vuoto assoluto e perentorio, un tenebroso e misterioso rettangolo da riempire di quello che si vuole: immagini, pensieri, parole, ricordi, segni, ma anche di nulla), passando per la la Macchina drogata (una vecchia calcolatrice Olivetti, i cui centodieci numeri sono stati sostituiti con altrettante lettere dell’alfabeto, in modo che ogni digitazione dava luogo a parole senza senso e senza controllo: "E’ un’operazione di critica al linguaggio" - ha scritto Agnetti -. Il codice numerico viene tradito in quanto codice ma non distrutto perché esso si trasforma in un’altra lingua, quella della parola. La dinamica propria dell’aritmetica dei numeri viene privata del suo significato abituale quando viene trasferita alle lettere. In questa opera si rivela anche una forma di scetticismo nei confronti della possibilità dell’arte di negare se stessa. Infatti la Macchina drogata opera il suo tradimento e diventa a sua volta creatrice; la macchina inibita nelle sue funzioni tecniche viene usata per creare delle nuove opere. Un altro elemento che compare in questa opere è l’avvenimento. La macchina esposta in una mostra produce da sé la propria mostra con l’intervento del pubblico: i suoi risultati vengono estratti e appesi al muro come quadri, o meglio come documenti di un’azione artistica”, fino ad arrivare alle Photo-graffie degli ultimi anni, dove la carta fotografica è stata graffiata con una punta metallica per tracciare sottili fili di memoria, nuvole di punti luminosi, fiori fragili o personaggi trasparenti e inafferrabili come fantasmi.







Lorella Giudici















