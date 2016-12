In Vespa con Talani

Una moto, anzi, la moto. Un affresco in un luogo molto particolare ricco di suggestioni e rimandi, cioè la stazione di Santa Maria Novella di Firenze.

Che Giampaolo Talani, livornese di cinquantasei anni, amasse il viaggio,l'allontanarsi, la fuga verso mete ambite, fantastiche, da sognatori, era chiaro a tutti.

E una stazione ferroviaria come una Vespa, suggeriscono proprio la partenza, l'andare oltre .

Sono questi i due elementi distintivi della mostra in corso ora al Museo Piaggio " Giovanni Alberto Agnelli" di Pontedera , in provincia di Pisa. C'e' la Vespa, personalizzata dal pittore livornese e i disegni preparatori per l'affresco fiorentino di Santa Maria Novella.

Nel video qui a fianco, è lui stesso a spiegare il senso di questi suoi lavori .

Talani e' un artista che ha avuto modo di esporre a Washington, a Beirut, a Parigi, a Berlino e ovviamente in giro per l'Italia. Spesso sembra di riconoscerlo nei soggetti che dipinge: uomini nervosi con i capelli e le cravatte al vento. Persino il Garibaldi, la scultura che verrà esposta al Quirinale, gli assomiglia un po'. In questa avventura al Museo Piaggio ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Superiore “XXV Aprile” di Pontedera. Gli ha trasferito tutte le sue conoscenze sulla tecnica davvero particolare del dipingere su parete. Un'esperienza che e' piaciuta a entrambi. Studenti e Giampaolo Talani.