Zingari di Josef Koudelka

Zingari è senza dubbio uno dei lavori fotografici più celebri del Novecento.

La mostra presentata a Forma, in prima mondiale, presenta una impaginazione ispirata allo spazio della Fondazione e propone le straordinarie immagini in bianco e nero del volume Cikáni (zingari) che lo stesso Koudelka, tra i più grandi fotografi viventi, aveva progettato nel 1970, prima di lasciare la Cecoslovacchia, e rimasto a lungo inedito. Questo volume viene riproposto da Contrasto che Josef Koudelka aveva concepito intorno al suo lavoro di ricognizione fotografica delle comunità gitane dell’Est Europa.

“Queste foto le avevo messe insieme 43 anni fa, dovevano essere un libro, era tutto pronto poi la Storia si è messa di mezzo e ho dovuto aspettare una vita per veder realizzato il mio sogno. Si doveva chiamare Cikàni (zingari in ceco).

Volevo parlare della vita, cosa c’è di più universale? Non volevo fare un documento storico ma parlare dell’esistenza, dai bambini alla morte, questo mi interessava. Ho preso dalla vita delle comunità gitane degli Anni Sessanta di Boemia, Moravia, Slovacchia, Romania e Ungheria, quello che consideravo essenziale, quello che era più importante per me”.

109 immagini presenti nel libro, stampate sotto la stretta sorveglianza dell’autore.

Il racconto della vita quotidiana delle comunità gitane negli anni Sessanta colte dall’ dell’autore, con la sua capacità di fermare, in momenti unici per la perfetta composizione formale e la pregnanza dell’azione, scene di vita familiare, momenti di festa, di gioco e di ritualità collettiva, immagini che sono il frutto di un lungo periodo di convivenza e condivisione con i Gitani.

Un affresco di grande potenza che con poetica malinconia registra la fine di un’epoca, la fine di un viaggio: quello del nomadismo zingaro in Europa. Un lungo reportage è frutto di Josef Koudelka diventa famoso nel mondo per gli scatti realizzati nel 1968 durante l’invasione sovietica di Praga, pubblicando le sue fotografie con le iniziali P. P. (Prague Photographer, fotografo di Praga). Per queste fotografie, nel 1969 riceve da anonimo il premio Robert Capa dell’Overseas Press Club. Nel 1970 lascia la Cecoslovacchia grazie proprio all’aiuto degli zingari, per cercare asilo politico e, poco dopo, entra a Magnum Photos, con la cui collaborazione è stata realizzata questa mostra.

Saul Leiter: “Le luci di New York”

Fotografie in bianco e nero, a colori, quadri astratti e figurativi oltre a una serie di splendide polaroid dipinte. Particolari, luci, sguardi, scorci; una mostra realizzata in collaborazione con Howard Greenberg Gallery, New York

Nelle sale di Forma Galleria la mostra Still Life di Kenro Izu, nato ad Osaka, Giappone, nel 1949. Nel 1974 inaugura a New York il Kenro Izu Studio e nel 1979 inizia le sue peregrinazioni fotografiche nei luoghi sacri del mondo, un lavoro in continuo aggiornamento. Durante i suoi reportage in Cambogia, profondamente colpito dalle sofferenze patite dai bambini a causa di povertà e mancanza di assistenza sanitaria, Izu ha fondato l’organizzazione no-profit Friends Without a Border (FRIENDS) con sede a New York e in Giappone. FRIENDS ha fondato e sostiene dal 1999 l’HANGKOR HOSPITAL FOR CHILDREN di Siem Reap e fornisce cure mediche gratuite per i bambini della Cambogia.

Ogni fotografia di Kenro Izu nasce da un lungo e meticoloso lavoro di preparazione. È una fotografia fatta di lentezza e riflessione; una lunga ricerca, senza la preoccupazione o lo stress del tempo, lontana dal vortice dello scatto fuggente. La mostra si compone di 25 preziose stampe al platino palladio.



Dal 13 luglio al 16 settembre 2012