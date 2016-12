Rembrandt: Incidere la Luce da Pavia a Trieste i capolavori della grafica

foto Ufficio stampa

Rembrandt. Incidere la luce. I capolavori della grafica

“Fin dalla prima giovinezza mostrò dei talenti non comuni, e sovrattutto un’inclinazione particolare alle arti del disegno. Ebbe vari maestri, ma deve al proprio genio più che ad ogni altro precettore il grado distinto ch’egli occupa fra gli artisti. Lasciando ad altri il parlare del di lui merito pittorico e ristringendoci qui a quello d’incisore, si dirà in breve, che egli formossi una maniera tutta sua, per cui quantunque non iscorgasi nelle di lui incisioni molta regolarità ne’ tagli, pure da tale apparente confusione ne risultano però sorprendenti effetti di chiar oscuro, onde ciò che noi diremmo condotto per azzardo, deve anzi riguardarsi per cosa eseguita con maestrevole pittoresca intelligenza”.

Luigi Malaspina di Sannazzaro - Catalogo di una raccolta di stampe antiche, Milano 1824, III, p. 188

“Cette lumière où sont ses portraits et ses tableaux, c’est en quelque sorte le jour même de sa pensée, l’espèce de jour particulier dans lequel nous voyons les choses, au moment où nous pensons d’une façon originale”.

Marcel Proust - Peintres [Rembrandt], circa 1900, pubblicato postumo in Contre Sainte-Beuve

Alle Scuderie del Castello di Miramare a Trieste la mostra di Rembrandt, proveniente dal Visconteo di Pavia, curata da Laura Aldovini con i Musei Civici di Pavia, prodotta e organizzata da Alef-cultural project management.

L’esposizione presenta la produzione grafica del grande artista olandese, Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leida, 1606 - Amsterdam, 1669), oltre che celebre pittore, geniale incisore che, attraverso una grande varietà di soggetti, una straordinaria perizia tecnica e un inconsueto uso della luce, che senza dubbio ne costituisce l’aspetto più significativo.

Rembrandt realizzò circa trecento stampe, che proprio per il media scelto, dettero una grande diffusione alle sue opere, e divennero, subito tra gli oggetti più ricercati dai collezionisti.

In mostra quaranta incisioni, tra autografe e alcuni fogli di bottega, in gran parte esposte per la prima volta al pubblico e tutte provenienti dalla Collezione del marchese Malaspina, collezionista eccezionale, che attraverso l’acquisto di oltre 5.000 opere (Dürer, Mantegna, Marcantonio Raimondi, Parmigianino, Rembrandt, Jacopo de’ Barbari, Benedetto Montagna, Cornelis Cort, Stefano Della Bella…) ricostruiscono pienamente la storia dell’incisione dal Quattrocento al Settecento, oggi nucleo fondante dei Musei Civici di Pavia.

Dei famosi ritratti e autoritratti non si può non fare menzione del Ritratto di Jan Six (1647), l’Autoritratto con la sciarpa al collo (1633) o l’Autoritratto alla finestra (1648), prova di una forte capacità di introspezione psicologica, nonché le celeberrime scene sacre come La morte della Vergine (1639) o La stampa dei cento fiorini (1649 ca.) e anche esempi di opere rimaste ancora oggi enigmatiche nel loro significato, come Il Faust (1652 ca.).

Il percorso espositivo presenta anche tre opere di Albrecht Dürer (1471-1528) che suggeriscono la grande influenza esercitata su Rembrandt, che Rembrandt era riuscito ad acquistarne nove esemplari, insieme ad altre opere del maestro. Questi due artisti sono sicuramente i più grandi incisori della storia dell’arte.

Dopo il grande successo di pubblico e critica riscosso alle Scuderie del Castello Visconteo di Pavia la mostra Rembrandt. Incidere la luce. I capolavori della grafica è ospitata negli splendidi spazi delle Scuderie del Castello di Miramare a Trieste, dal 7 luglio al 7 ottobre 2012.

Un evento importante che contribuirà ad arricchire l'offerta culturale del Castello di Miramare e consente al pubblico di ammirare gli affascinanti spazi delle Scuderie progettate da Carl Junker, su incarico di Massimiliano d'Asburgo, e costruite tra il 1856 e il 1860.