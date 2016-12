La dinastia Brueghel a Villa Olmo, Como

foto Ufficio stampa

A Como, dal 24 marzo al 29 luglio, a Villa Olmo, la più celebre e sontuosa tra le dimore storiche comasche, una delle più importanti dinastie fiamminghe di artisti sviluppatasi tra il XVI e il XVII secolo.

Mostra curata da Sergio Gaddi e Doron J. Lurie, conservatore dei Dipinti Antichi al Tel Aviv Museum of Art, ideata e prodotta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Como.



La mostra espone 70 dipinti e 30 tra disegni e incisioni, provenienti da importanti collezioni private, musei italiani e internazionali, tra cui il Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Palais des Beaux arts de Lille, il Tel Aviv Museum of Art, il Bonnefantenmuseum di Maastricht, la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, il Museo di Capodimonte di Napoli.

Le opere sono assicurate per un valore complessivo che supera i cento milioni di euro.

Un’occasione per conoscere la produzione di questa grande famiglia di pittori fiamminghi.

Suggestivi paesaggi nordici innevati, scene campestri e feste popolari, danze nunziali, nature morte con una straordinaria attenzione ai dettagli che colgono composizioni floreali come “Grande natura morta di fiori in un vaso intagliato” di Jan Brueghel il Giovane con una composizione di oltre settanta tipi di fiori, o frutta anche inserite in paesaggi.

Allegorie o spettacolari studi di farfalle o insetti di Jan van Kessel il Vecchio, alcuni soggetti religiosi, come il “Censimento di Betlehem” dove Pieter Brueghel raffigura Betlemme come fosse una città nordica innevata dove tutti si divertono con la neve; la “Sacra Famiglia” opera a due mani di Bartolomeo Cavarozzi e Jan Brueghel il Giovane che la inscrive in una ghirlanda floreale di sublime fattura. La “Predicazione di San Giovanni Battista” è un occasione per Pieter Brughel il Giovane di descrivere una scena di vita delle Fiandre riprendendo l’opera di Brueghel il Vecchio che vanta numerose copie. O ancora lo splendido "Golgota" di Jan Brueghel il Vecchio e Otto van Veen autore della figura del Cristo, mentre Jan il Vecchio la ambienta in una Gerusalemme brulicante di particolari, opera presentata per la prima volta al pubblico. .

Una rassegna corale, al cui interno spicca, quale prezioso termine di confronto, un quadro di Hieronymus Bosch “I sette peccati capitali” a cui Pieter Brueghel il Vecchio si ispirava. L’opera di una collezione privata di New York, fino ad ora non era mai stata esposta al pubblico.

La rassegna approderà a Tel Aviv, poi a Praga, a Miami e infine a S. Pietroburgo.

Una dinastia di pittori che ha segnato la storia dell'arte nordica per oltre un secolo, dal 1560 circa fino al 1700.